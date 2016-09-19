هنيئا لك سيد بوتفليقة!
توفيق رباحي
يحق للرئيس عبد العزيز بوتفليقة وحاشيته أن يرقصوا فرحا بالنخب السياسية والثقافية والإعلامية في الجزائر، وابتهاجا بمستواها الذهني والمعرفي المنحط والذي يمنحهم سِلما مطلقا.
في دولة فاشلة على أكثر من صعيد ومجتمع يسير بلا ضوء وبلا هدف في الحياة، مجتمع اختار ترك كل مشاكله معلقة ويصر على التمسك بالقشور والسطحي من الأشياء، تجد «نخب مثقفة» متسعا من الوقت والترف لإثارة جدل طويل عريض على خارطة تافهة في كتاب مدرسي ذُكر فيها اسم إسرائيل بدلا من فلسطين.
يحدث هذا في.. 2016. في بلد معطل منذ ثماني سنوات لا شيء ينمو به باستثناء صناعة اللصوصية والفساد المالي والسياسي، لا يتحرك أحد، ولا يسأل أحد، ولا يتألم أحد. ثم تقوم الدنيا على رجليها من أجل خارطة رديئة لا تُرى بمايكروسكوب.
يحدث هذا بينما لم يعد الأمر يقلق الفلسطينيين ذاتهم، ولا العرب في معظمهم، فيأتي جزائريون يدّعون المعرفة والنخبوية، ويزايدون عليهم! وبينما تضع محطات تلفزيونية عربية عابرة للحدود خارطة إسرائيل على رؤوس الاشهاد في كل نشرة أخبار على مدار الساعات والايام.
هل كان الفلسطينيون ذاتهم سيقيمون الدنيا مثلما فعل بعض الجزائريين المحسوبين على نخبة المجتمع؟ أشك.
ماذا يضير إسرائيل لو أن كتابا تعليميا في المدرسة الجزائرية (التي لم يعد أحد يذكرها بشيء) حذف خارطتها من الوجود؟ وماذا يفيد فلسطين لو أن هذا الكتاب تضمن الخارطة ذاتها منقوشة بالذهب على صفحاته؟ وماذا يفيد الجزائر أو يضرها لو كان على الخارطة اسم إسرائيل أو فلسطين أو الاثنتين معا؟
إسرائيل التي داست على كرامتنا جميعا وأهانت دولنا وشعوبنا وحكامنا، لا نهزمها بحذف اسمها من خارطة كهذه. بل قد لا يشرفها أصلا أن يوضع اسمها في أي خارطة في الدول العربية.
وفلسطين التي بيعت منذ 60 سنة بثمن بخس ومقابل كراس هشة، لن تعود بخارطة في كتاب طبعته دولة تقف على هامش المعترك الدولي اسمها الجزائر.
الذين أقاموا الدنيا على الخارطة ويعتبرون وجودها تطبيعا مع إسرائيل، يتناسون عمدا أن رئيس هذه البلاد هرول نحو رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك ليصافحه أثناء جنازة الملك الحسن الثاني في الرباط صيف 1999. كانت تلك هديته الأولى للجزائريين والفلسطينيين بعد ثلاثة أشهر من تسلمه الحكم. أين كان الذين أوجعتهم الخارطة اليوم؟ أيهما أخطر.. المصافحة أم الخارطة التافهة؟ إنهم أجبن من أن يقولوا كلمة حق.
لو كانت الخارطة ستنقذ المدرسة الجزائرية من نكستها وترفعها إلى صف المدارس المتنورة والمتقدمة، أقسم أنني سأحملها بيدي الاثنتين وأتجه بها نحو الجزائر سيرا على الأقدام!
سنرى، وقد صححت وزارة التعليم الخلل بإدراج اسم فلسطين بدلا من إسرائيل، بعد الضجة الكبرى، سنرى كيف يتحرر الفلسطينيون ويغرق الجزائريون في الخير والمجد!
مع الأسف، الخارطة ليست آخر المشاكل، والذين يختبئون وراءها يدركون ذلك جيداً، لكنهم يستثمرون في طيبة الجزائريين ويعبثون بصدق مشاعرهم تجاه فلسطين والشعب الفلسطيني لتصفية حسابات عقائدية وسياسية.
أكتب بغضب لأنني على يقين أن تماسيح منتشرة في الأوساط «المثقفة» والإعلامية تتعمد إثارة الجدل تلو الجدل وتقتات من الأزمات لكي تعرقل العمل المدرسي وتوقف ذهاب الأطفال إلى مدارس ـ منكوبة أصلا ـ كل صباح. إنهم لا يقيسون انتصارهم بأي إنجازات علمية تحققها المدرسة والجامعة الجزائريتان، بل بتعطل المدارس وبحجم وكمّ الاحتجاجات فيها، وبسقوط هذا الوزير أو ذاك. دافعهم اليوم خلاف عقائدي مع وزيرة التربية والتعليم نورية بن غبريط، وهدفهم إسقاطها.. تماما مثلما تآمر أضدادهم في 1992 وأطاحوا بالوزير علي بن محمد للأسباب ذاتها والدوافع ذاتها، وبالطرق ذاتها.
منذ 1992 لم تقطع المدرسة الجزائرية خطوة واحدة إلى الأمام: النقاشات العقيمة ذاتها، الخلافات ذاتها، الفشل ذاته، حتى الوجوه ذاتها. يا للعار، ويا لقلة الحياء!
قلبي مع تلاميذ وتلميذات الجزائر، مع كل أب يعمل كالعبد من أجل تعليم أطفاله، ومع كل أمٍّ تقف على عتبة الباب مودِّعة أطفالها وداعية لهم بالنجاح، وهم يتجهون كل صباح نحو مدرسة ليس لها من اسمها غير الاسم. لكن أي نجاح والتماسيح بالمرصاد مصرّة على الجمود وعلى البقاء في 1992؟ بل مصرّة على جعل التلاميذ رهائن في صراعات بلا طائل ولن تنتهي.
في تسعينيات القرن الماضي انقسم الجزائريون إلى ثلاث فئات: واحدة تقتُل، وأخرى تُقتَل وثالثة (من الشطار) تثرى وتزيد وتدعو الله أن يطول الحال. اليوم، انقسمت «النخب» الجزائرية إلى ثلاث فئات أيضا: واحدة تنعق، وأخرى تنبح، وثالثة تبعث أولادها إلى مدارس وجامعات أوروبا، وتدعو الله دوام الحال.
عندي يقين مطلق أن ذكر إسرائيل في ذلك الكتاب المسكين ليس عملا متعمداً. قناعتي أنه خطأ، سيتكرر مثله وأسوأ منه، يعود إلى الهوان العام والتشرد اللذين اصابا المجتمع الجزائري فأفقداه معالمه وقضيا فيه على كل القيم والأشياء الجميلة.
٭ كاتب صحافي جزائري
توفيق رباحي
بارك الله فيك سيد رباحي. لقد أجدت وأفدت وأي كلام بعد ما كتبت هو من لغو الحديث. لا فُضَّ فوك. والسلام على فلسطين الحبيبة التي يتباكى عليها من باعوها بأبخس الأثمان.
لا أحد يختلف معك يا أستاذ توفيق في ما قلته ولكن أين هذا الشعب المعارض للحكم ؟ لهذا يتسلى الباقي بالقشور
شعب الجزائر لم ينسى العشرية السوداء وما يجري الآن بسوريا من دمار لهذا تراه يقدم خطوة ويؤخر الأخرى
النظام العسكري دموي بطبعه وما جرى برابعة في مصر مثال على بطشه وجبروته لهذا يجب التفكير بالعواقب
ومن أمن العواقب أمن المعاطب وسلم من النوائب – سينفر من أمن العواقب آمنٌ بلا من مُناه ما جناه خَدوعُها
ولا حول ولا قوة الا بالله
الجزائر الى الأمام غالبية الجزائريين مع النظام الا الخونة الدين يبثون سمومهم ضد الدولة الجزائرية من لندن وبعض خونة الداخل
انا مع ابعاد التربية الاسلامية من المنظومة التربوية لانها خلقت لنا جيلا كاملا من الدواعش وأنا مع تعليم الدارجة الجزائرية لكي تخلق لنا جيلا يكون اكثر وطنية ومتعلق بثقافته الأمزيغية و نبتعد عن مشاكل المشرق العربي
انا دائما من قراء كتاباتك ولكن هذه المرة لا اشاركك الراي ان القضية لم تكن متعمدة وانما كانت خطأ القضية كانت متعمدة ومن تعمدها يهدف لالهاء واشغال الجزائريين وصرف انظارهم عن اشياء اكثر خطورة وهل محتوى الكتب كالطفل الذي ينزل سرواله والقط والقطة اللذان يتغازلان قبل عملية الجماع والانجاب هي ايضا اخطاء غير متعمدة
واقع العرب هو بحق واقع كارثي .. القضية الفلسطينية لم تعد تهم اي حاكم عربي + الشعوب العربية تتقاتل فيما بينها على اي شيء الا على فلسطين فلا .. بالمختضر المفيد نحن في قاع الحضيض .. ومع كل هذا الانحطاط الذي نعيشه فجيلنا غير مخول له بنزع ثوابت الامة من ذاكرة الاجيال القادمة .. اقل ما يمكن لجيلنا فعله هو ان نعلّم اطفالنا بان فلسطين عربية والقدس عاصمتها
للأسف الوعي السياسي والقومي والبعد الاستراتيجي لمثل حدث الخارطة ضعيف ويكاد يكون منعدم لذا هذا الكاتب ذلك انه اهمل اهم عناصر الموضوع الا وهو التطبيع ، فالخريطة التافهة التي تراها انت كذلك ليست كما تعتقد و الخرائط مصائر الشعوب .
انحني احتراما وتقديرا للسيد توفيق على مقالاته النازفة ألما على
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وطنه ، وعزائي لك في مكنون هذا المثل الشهير ” اذا عمت هانت ”
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فليس هذا حال الجزائر وحدها فكلنا في العار شرق
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وتحياتي
مقال جميل للاستاذ رباحي لكن لو سمحت لي ان اختلف معك حول مصافحة بوتفليقة لايهود باراك.
بوتفليقة لم يهرول لباراك ولم يسعى لمصافتحه بل باراك من سعى لذلك مستعملا المفاجاءة والاحراج فما كان من بوتفليقة الا رد التحية .
اتفق معك في ان الحال في الجزائر لا يسر وان بوتفليقة ماكان عليه ان يحكم اكثرمن عهدتين والبلاد في حالة جمود وانسداد وبوتفليقة من اوصلنا لهذا.
لكن اين الحل……
اما الاخ الكروي الذي لا يعرف الجزائر فاذكره ان بوتفليقة وحاشيته هو الحاكم المطلق في الجزائر وليس النظام العسكري كما تقول دائما ولا كيف استطاع اقالة الجنرال توفيق مدير المخابرات السابق .
اعود لقضية كتاب الجغرافيا قلتها في تعليق سابق خطا بسيط في دار النشر لا يستحق كل هذا التهويل والوزيرة التي سربت اسئلة البكالوريا في عهدها ولم تحاسب اترى تحاسب على خطا مطبعي.
وانا لله وانا اليه راجعون
حياك الله عزيزي كاظم غيضه وحيا الله الجميع
1- الذي أتى ببوتفليقة للحكم هم العسكر
2- الذي عزل الجنرال توفيق هو قائد العسكر
3- حاشية بوتفليفة من الفاسدين شركاء مع العسكر
ولا حول ولا قوة الا بالله
فلا قد كتبت بغضب غير مبرر يا سيد توفيق رباحي,المسألة لا تستدعي كلّ هذا الاستنكار,لأنّ الشي الكبير يبتدئ من الصغير,كانت هناك حملة شعواء ضدّ ما قام به بوتفليقة في جنازة الحسن الثانيكانت رادعا,لكن القضية ليس فقط استبدال اسم فلسطين إنّما يصحبها تغيير اللغة الفصحى التي قطعت فيها الجزائر شوطا كبيرا ,تريد نورا بن غبريط و من وراءها تغيير المناهج التعليمية بتبني الدارجة و اللهجات المحلية و الجهوية,هذا هو بيت القصيد و اك غاضبا لهذه الاسباب التي لم تثرها و تكاد تنطق عبر النصّ,تأكّد أنّ العديد يعرف الأيدي الآثمة التي تحاول النفاذ بقوة هي الماسونية التي ما فتئت تعمل على ادخال الجزائر في خظمّ هذه الفتنة الخلاقة التي تعصف بالدول و المجتمعات العربية و خاصة دول ما يسمى بالربيع العربي,ما يجري بجوار الجزائر واضح وضوح الشمس ,بتونس و المغرب و ليبيا و مالي,لعبت الداخلية في مصر دورا في الانقلاب,كذلك تونس لكنها أهون وفشلت أو انتصرت بتخلي النهضة عن الحكم,و هاهي اليوم تحاول في المغرب لعب نفس الدور,و سيكون حزب العدل و المساوات كحزب النور في مصر و التحرير بتونس بمقاطعته للانتخابات,و هكذا تتضح الصورة تماما يا سيد رباحي.
رغم انك محق في جوانب كثيرة ، ما يؤسف اختيارك و وقوفك انت ايضا على الشكليات في الاحداث في الجزائر و تقزيم كل تفاعل و تحرك للنخبة ، في وقت نعتقد فيه نحن ابناء هذا الجيل اننا تقدمنا الى الامام و نملك شجاعة كبيرة في كل الامور رغم الضروف و الاحداث العالمية ،طبعا احسن من جيل سابق كان سببا في ما وصلنا اليه لان و هذه العصبة الحاكمة هي موروثهم الثقافي و السياسي و التربوي، فاين كنتم استاذ و اين كانت اقلانكم….. اتمنى ان تتعنتروا علينا بالرمزية عندما ترونها في الغرب و اسرائيل حتى في شكل البناء و تصميم الخرائط و الكتب و الباس …. نعم حادثة الخريطة سقطة ما بعدها سقطة.
أعوذ بالله؟
يكتبها: سعد بوعقبة / 12:00-17 سبتمبر 2016
“جياحة” سياسية وثقافية واقتصادية ضربت الشعب الجزائري وضربت حكومة الجزائر وضربت نخب هذا البلد، فأصبح الجميع يغرق في الرداءة حتى “القطوشة”.
هل يعقل أن ما تعيشه البلاد من فساد سياسي وهوان اقتصادي ورداءة في الأداء الحكومي والبرلماني لا يثير النقاش الحاد بين الجزائريين قدر ما يثير النقاش حول جملة معلمة محجبة في مدرسة أو ورود اسم إسرائيل على خريطة كتاب مدرسي؟
إسرائيل يهين جيشها كل العرب في حروب عدة! وحكومة الجزائر التي هي عضو في الجامعة العربية التي اعترفت بإسرائيل في بيروت وبحضور رئيس الجزائر! هذا الاعتراف لا يثير الشعب الجزائري ضد إسرائيل ويثيره فقط وجود اسم إسرائيل في خريطة بكتاب مدرسي جزائري! هل إسرائيل الموجودة في الوقع العربي كقوة إقليمية ولها سفارات في عديد الدول العربية يمكن أن تزال من الوجود عندما يزال اسمها من كتاب مدرسي في الجزائر؟! أي بؤس هذا الذي وصل إليه الأداء الإعلامي والسياسي والحكومي والشعبي لهذا البلد المسكين؟!
البلد يغرق في سوء التسيير السياسي الناجم عن فراغ السلطة في أكثر المؤسسات الدستورية حيوية.. وهذا لا يثير الرأي العام ويثيره فقط وجود خطأ في كتاب مدرسي، فيتحول الأمر إلى كارثة وفتنة؟!
الحكومة الجزائرية والسلطة والرئاسة لا شك أنهم سعداء بهذا الهزال الناجم عن اهتمام الرأي العام بمسألة المعلمة ومسألة الخطأ في الكتاب المدرسي وإبقاء النقاش حول مسألة بن غبريت وخطئها في عقاب المعلمة وخطئها الآخر في الكتاب المدرسي، ويمتد الاهتمام إلى الحديث عن الذي أتى ببن غبريت إلى الوزارة أو الحديث عن سوء إدارة الحكم وممارسة التزوير في تكوين مؤسسات الدولة الدستورية وممارسة الجهوية والزبائنية في تعيين المسؤولين على جميع المستويات.
البلاد تعيش “المضحكة العالمية” على مستوى نوعية قيادتها في المؤسسات الدستورية الحيوية ونخبها، وإعلامها يناقش الأخطاء المطبعية في الكتب المدرسية؟! مصيبة البلاد ليست في رداءة حكامها، بل المصيبة الأعظم تكمن أيضا في رداءة نخبها وتبلد إحساسها بالمسؤولية المطلوبة الملقاة على عاتق هذه النخب لتغيير هذا الوضع البائس الذي نعيشه؟!
الرئيس بوتفليقة يشكركم على البقاء في النقاش على مستوى بن غبريت وأخطائها اللغوية والمطبعية.. ذاك هو مستوى هذه النخب.. أعوذ بالله مما نحن فيه من رداءة وهوان وسوء تفكير وتدبير
وماذا بعد سحب هذه الخريطة ؟
سنظل نردد عبارات فضفاضةعبارات لا تعيرها إسرائيل أي إهتمام ولم ولن تعرها أي إهتمام من قبيل : معك يا فلسطين ظالمة أو مظلومة ، بالدم بالروح نفديك يا فلسطين ووو
ماذا فعلنا للفلسطنيين طوال عقود ونحن نعي جيدا من هو الظالم ومن هو المظلوم ؟ ماذا فعلنا غيرقتل بعضنا البعض حتى أضحت مجزرة بن طلحة أو بني مسوس أو الرمكة مرادفة لمجزرة صبرا وشاتيلا وقانا ودير ياسين ؟
ماذا فعلنا للفلسطنيين ونحن لازلنا نعيش على إقتصاد الريع وننشر الفساد والخراب والإرهاب وكل ما يثبط العزائم ؟ لا يمكن هزم إسرائيل إلا بإعادة بناء الإنسان والدولة أما الآن فما علينا إلا ترديد : معك يا فلسطين مظلومة في إنتظار أن تصبحي ظالمة لكي نتمم العبارة : ومعك أيضا ظالمة ..
أنزعوا هذه العبارة من قاموسنا لأنها غير منطقية ولا تستقيم مع الواقع فمتى كانت فلسطين ظالمة يا سادة ؟ إنه الغباء والسلام
من حق النخبة المعارضة احراج السلطة كلما امكنها ذلك و قد فعلت
النضام في الجزائر يستعمل الرموز و المقومات الوطنية في شرعنة وجوده فمن الحكمة و الذكاء انقاص رصييده المعنوي و تبيان زيف تقمصه لتلك الرموز و المقومات
أستاذنا الكريم يبدوا أنك تعيش خارج الديار و لاعلم ولااطلاع لك على الصراع الفكري في الجزائر حيث يسعى وكلاء فرنسا لإتمام مشروعها فيما يخص الهيمنة الثقافية وتغريب هذا الشعب ، والذي تطالبه في مقالك بالإستسلام لهؤلاء الذين منهم رئيس دولة يخالف مادة مقدسة من الدستور الجزائري بتقديمه جل خطاباته بالفرنسية إلى …. ثم يجعل على رأس أهم وزارة وزيرة لا تحسن نطق لغة الضاد وقبل ذلك عضوة في لجنة بن زاغوا المشئومة والتي أوصت بإبعاد اللغة العربية والتربية الإسلاية من المدرسة الجزائرية أستاذنا إنها حرب ولا مكان فيها لأخذ العصا من الوسط أخبرنا صراحة مع من أنت ، وخطأ الجغرافيا ليس الوحيد وإني لمستغرب منك الإستهانة به ودفاعك عن بن غبريت رمعون وهي التي دعت غي سرية لجنة من وزارة التربية الفرنسية لطرح برنامجا تعليميا لحفدة إبن باديس القائل لو قالت لي فرنسا قل لا إله إلا الله لما قلتها
بارك الله فيك
خريطة اسرائيل ، زوبعة في فنجان
حتى وإن بقيت الخريطة في الكتاب المدرسي للجغرافيا للسنة أولى متوسط ، أنا متأكد أن الأساتذة سيبادرون إلى شطب اسم اسرائيل وكتابة اسم فلسطين بعيداً عن أي تهويل .
اسم فلسطين مكتوب في قلوب وأرواح الجزائريين تتوارثه الأجيال أباً عن جد ولا غرو في ذلك .
المشكلة أن كتب الجيل الثاني احتوت جملة من الأخطاء والتجاوزات التي يرفضها مجتمعنا المحافظ أقله في الأسرة .
أما عن المعارضة فهي أضعف وأوهن من أن تحرج النظام أو تقود بفاعلية أي حراك شعبي متزن يناقش القضايا الحساسة للتسيير والإدارة والحكم وضبط الموازنات ..
أنا ألاحظ أن التفاعل المجتمعي – خاصة عبر شبكات التنواصل الاجتماعي – بين الحين والآخر هو الذي يحرك المعارضة وليس العكس وهو ما ينبغي أن يكون .
مقالكم سيد توفيق رباحي تحليلي هام جداً .
أخي عبد الرحمن مبروك، تحية طيبة.
أنا أعيش خارج الديار نعم، لكنني لست منقطعا عنها كما تتصور! وأتمنى أنك لست ممن يعتبرونها تهمة! أنا لست مع بن غبريت بكل تأكيد، لكنني في الوقت ذاته لست مع مفتعلي هذا النوع من النقاش العقيم لعرقلة سير مدرسة مشلولة أصلا وإشغال مجتمع منكوب عن نكبته ومشاكله الحقيقية.
إلى شوقي بن صالح: البلد غارق في الفساد المالي والسياسي، فتمنيت لو وجد الجزائريون سبيلا لإحراج النظام في ما يرتكب وينشر من فساد عله يوقفه. أما بتلك الخارطة البائسة، فنحن نطيل عمره ونزيده سعادة.
الى مصطفى عبد السلام موسوي: لا أعرف إلى أي جيل تنتمي، لكن العبقرية واضحة في اعتبارك كل هذا الجدل “شكليات”، ثم تختم بالقول إن حادثة الخارطة “سقطة ما بعدها سقطة”! فهّمنا: هي سقطة أم قضية شكلية؟؟
الى صلاح الدين: الخرائط هي مصائر الشعوب نعم، يا ريت تشرح لنا كيف أن الخارطة المذكورة في ذلك الكتاب التعيس هي مصير الشعب الجزائري.
إلى سعيد/قسنطينة: هنيئا لك الوقوف مع النظام، وإلى الأمااااااام.. إنها ثورة حتى النصر!!!
..والله يا اخ توفيق انك بعيد تماما عن الواقع الجزائرى…كلامك فيه العديد من المغالطات..وكل الجزائريين يعلمون دلك…تحياتى…
قد كتبت بغضب غير مبرر يا,المسألة لا تستدعي كلّ هذا الاستنكار.
لن اتحدث عن موضوع الخارطة لان (الخطأ) تم تصحيحه. ولكن اتحدى كل واحد يدعو الى جعل لغة التعليم في بلداننا اما الفرنسية او الانجليزية ان طبق الامر اننا سنصبح دولا متقدمة. هذا هو الغباء بعينه والايام بيننا.
هذه القضية أريد بها إثارة ضجة وإلهاء الشعب الجزائري عن قضاياه الجوهرية ،وتبذير للمال العام
مسيرة الألف ميل تبدأ بخطوة يا أخ توفيق، فإذا سكت الجميع عن هكذا أخطاء فقل على الجزائر وشعبها السلام،