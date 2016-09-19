مقتل 12 متطوعاً وسائقاً في غارات جوية استهدفت قافلة إنسانية بريف حلب الغربي 





بيروت- أ ف ب- استهدفت غارات جوية مساء الاثنين قافلة مساعدات إنسانية مشتركة بين الأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري واللجنة الدولية للصليب الأحمر في شمال سوريا، ما أدى إلى مقتل 12 متطوعاً وسائقاً على الأقل، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لـ “وكالة فرانس برس″ إن “نحو عشرين شاحنة تضرّرت جرّاء استهدافها بغارات في بلدة اورم الكبرى في ريف حلب الغربي” بعد ساعات على إعلان الجيش السوري انتهاء الهدنة.

وفي وقت لاحق، أكد المرصد مقتل 12 شخصاً على الأقل من متطوعي الهلال الأحمر السوري وسائقي الشاحنات جراء هذه الغارات.

وبحسب المرصد، فإن “قافلة المساعدات كانت قد وصلت ظهراً إلى البلدة وتم استهدافها أثناء توقفها أمام مركز للهلال الأحمر السوري”.

ولم يتمكن المرصد من تحديد هوية الطائرات التي استهدفت القافلة، موضحاً أن بعض الشاحنات كانت أفرغت حمولتها فيما بعضها الآخر كان لا يزال محملاً بالمساعدات.

من جهتها قالت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر انجي صدقي لـ “وكالة فرانس برس″ “للأسف تلقينا خبراً صاعقاً حول تعرض إحدى منشآت الهلال الأحمر العربي السوري في ريف حلب لهجوم”.

وأوضحت أن “الوضع الحالي فوضوي جداً ونحن مصابون بصدمة عميقة لمعاناة العاملين في المجال الإنساني والبعثات مجدداً من وحشية هذا الصراع″.

وأكدت الأمم المتحدة تعرّض القافلة للقصف في بلدة اورم الكبرى. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة في نيويورك ستيفان دوجاريك “علمنا أن قافلة تعرضت للقصف ونحاول الحصول على مزيد من المعلومات”.

وكان المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في مدينة غازي عنتاب التركية دايفيد سوانسون قال لـ “وكالة فرانس برس″ صباح الاثنين إن قافلة مساعدات مشتركة تحمل طحيناً ولوازم صحية ومستلزمات أخرى في طريقها إلى بلدة اورم الكبرى لإيصال المساعدات الى 78 ألف شخص يقيمون في البلدة ومحيطها.