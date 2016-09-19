﻿إجلاء حاملة نفط أجنبية لمكان آمن عقب تجدد الاشتباكات في «الهلال النفطي» الليبي

ليبيا – من معتز المجبري: أعلنت مؤسسة النفط الحكومية الليبية (الموحدة) أنها نقلت حاملة نفط مالطية كانت تستعد لشحن البترول من منطقة الهلال النفطي إلى مكان آمن وذلك بعد تجدد المعارك، الأحد، في المنطقة بين قوات حرس المنشآت النفطية التابعة لحكومة الوفاق وقوات الجيش التابعة لمجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق شرقي البلاد.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، وفق بيان نشرته مساء الأحد عبر صفحتها الرسمية علي فيسبوك، إن «الناقلة المالطية (سي دلتا Sea delta) التي كانت تستعد لشحن 730 ألف برميل من النفط الخام من ميناء رأس لانوف تم سحبها إلى مكان آمن بعيدا عن الميناء كجزء من خطة طوارئ عقب اندلاع جديد لاشتباكات مسلحة بالقرب من الميناء صباح اليوم (الأحد)».

وقال رئيس المؤسسة، مصطفى صنع الله، خلال البيان، إن «هذا إجراءً احترازيا»، مشيراً إلى أن مجلس إدارة المؤسسة «في حالة انعقاد مستمر مع رؤساء شركاتنا المشغلة في منطقة الهلال النفطي». ولم تشر مؤسسة النفط الحكومية الليبية خلال بيانها ما إذا كانت ستوقف التصدير من موانئ الهلال النفطي وتعلن حالة «القوه القاهرة» التي كانت قد رفعتها قبل يوم على تلك الموانئ النفطية.

وأضاف رئيس المؤسسة، التي أعلنت في وقت سابق استئناف تصدير النفط من موانئ الهلال النفطي المتوقفة منذ ثلاثة أعوام، أنه «حسب علمنا لم يتأثر ميناء رأس لانوف نفسه جراء هذا القتال حتى الآن، إلا أن الوضع متوتر وستعود العمليات في الموانئ إلى طبيعتها العادية في أقرب وقت ممكن بعد أن نطمئن لاستقرار الوضع». وأوضح صنع الله، خلال البيان ذاته، أنه «من المتوقع أن يتم شحن النفط الخام الذي سيتم تحميله على الناقلة (سي دلتا) إلى إيطاليا».

كما أكد بيان مؤسسة النفط الليبية أن «الخزان رقم 12 في ميناء السدره، والذي كان قد تضرر سابقا خلال القتال الذي جرى في كانون الثاني / يناير من هذا العام ولكن لا يزال يحتوي على كمية من النفط الخام، قد شب حريق فيه خلال الساعات الأولى للقتال الذي نشب هذا الصباح (الأحد) ولا تزال فرق الإطفاء تتعامل مع النيران ومن المتوقع أن يتم إخمادها في وقت قريب».

وتجددت منذ الساعات المبكرة من صباح الأحد المعارك في منطقة الهلال النفطي بين قوات حرس المنشآت النفطية وقوات ‏الجيش المنبثقة عن مجلس النواب وسط تأكيد قوات الأولى استعادة سيطرتها علي مناطق خسرتها الأسبوع الماضي ونفي قوات ‏الثانية لذلك والتي جددت تأكيدها على أنها «صدت ذلك الهجوم»، حسب تصريحات سابقة من طرفي القتال.‏ وفي وقت سابق من الأحد قال علي الحاسي، الناطق باسم جهاز حرس المنشآت النفطية (انشق عن مجلس النواب وأعلن تبعيته قبل شهرين لحكومة الوفاق) إن «قواتهم هاجمت فجر اليوم بشكل مباغت قوات خليفة حفتر (قائد جيش مجلس النواب) في مناطق الهلال النفطي»، مشيرا إلى تمكنهم من «استعادة السيطرة على ميناء السدرة النفطي والمنطقة السكنية راس لأنوف».

الحاسي الذي أوضح أن قواتهم «مستمرة في التقدم للاستعادة السيطرة على باقي موانئ النفط في المنطقة (خسرتها الأسبوع الماضي لصالح جيش مجلس النواب)» قال إن «المعارك التي يقودها قائد حرس المنشآت النفطية إبراهيم الجضران بنفسه لا تزال مستمرة «.

في المقابل نفى العقيد مظفر المغربي، القائد الميداني في قوات الجيش الليبي المنبثقة عن مجلس النواب، أن تكون «قوات الجضران قد أحرزت أي تقدم أو سيطرت على مواقع خسرتها الأسبوع الماضي». وأوضح العقيد الليبي، في وقت سابق عبر الهاتف من موقع المعارك، أن قواتهم « كانت تتوقع الهجوم وهو لم يكن مباغتا أو مفاجئا بالنسبة لها».

والأسبوع الماضي، أعلنت قوات الجيش المنبثقة عن مجلس النواب بسط سيطرتها بالكامل على منطقة الهلال النفطي التي تحوي أهم موانئ النفط شرق ليبيا بعد معارك قصيرة خاضها ضد جهاز حرس المنشآت النفطية فرع الوسطي وسط استنكار دولي لذلك فيما رفعت حالة القوى القاهرة عن تلك الموانئ فور ذلك من قبل مؤسسة النفط التابعة للوفاق واستأنف التصدير من تلك الموانئ التي كانت متوقفة منذ ثلاث سنوات كاملة.

وحالة «القوة القاهرة» هي الحماية التي يوفرها القانون للمتعاقدين حيث يعفي كلا من الطرفين من التزاماتهما عند حدوث ظروف قاهرة خارجة عن إرادتهما، مثل الحرب أو الثورة أو جريمة أو كوارث طبيعية كـزلزال أو فيضان، وهي ظروف قد تمنع أحد الطرفين من تنفيذ التزاماته طبقا للعقد.»الاناضول»