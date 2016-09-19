﻿قمة أممية لمناقشة أزمة الهجرة تشدد على حماية حقوق المهاجرين ومكافحة الإتجار بالبشر

نيويورك – وكالات : يعقد قادة الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة أمس الاثنين في نيويورك قمة لمناقشة أخطر أزمة للهجرة منذ الحرب العالمية الثانية، يُتوقع أن يطغى عليها النزاع المستمر في سورية والجهود الأمريكية – الروسية لوقف القتال. وتعقد هذه القمة الأولى التي تخصصها الأمم المتحدة للهجرة قبل بدء الدورة السنوية للجمعية العامة للمنظمة الدولية، في الوقت الذي تزداد فيه الهدنة السورية هشاشة.

وقرر القادة الدوليون تبني إعلان سياسي بسيط أمس يشدد على احترام الحقوق الأساسية للمهاجرين وعلى التعاون الدولي من أجل مكافحة التهريب ومعاداة الأجانب وحصول الأطفال اللاجئين على التعليم. لكنه لا يتضمن أهدافًا محددة بالأرقام ولا التزامات محددة حول كيفية تقاسم أعباء المهاجرين.

ورأت منظمة العفو الدولية أن القمة تفوت فرصة للتوصل إلى خطة دولية، بينما لفتت «هيومن رايتس ووتش» إلى وجود عدد من الدول تستضيف عددًا قليلاً من اللاجئين مثل البرازيل واليابان وكوريا الجنوبية ودولا أخرى لم تستقبل أحدًا على غرار روسيا. واستبعدت منظمة «اوكسفام» البريطانية غير الحكومية أن تشهد القمة قرارات أو تطورات جدية، ورأت أن الحكومات ستتبادل التهنئة الاثنين، وأن الالتزامات السياسية أقل بكثير مما يجب لمعالجة المشكلة».

وفي المقابل، رفضت ممثلة بان كي مون في القمة، كارين أبو زيد، هذه الانتقادات، وأكدت التزام الدول في البيان الختامي بتحقيق الهدف الذي حددته المفوضية العليا للاجئين، وهو إعادة توطين 5% من مجمل اللاجئين، أي ما يعادل 1.1 مليون لاجئ في 2017، مقابل 100 ألف في 2015.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اقترح أن تستضيف الدول كل عام 10٪ من إجمالي اللاجئين، وذلك بموجب ميثاق دولي، لكن هذا الاقتراح لم يلق صدى واسعًا وأرجئ إلى العام 2018 على أقرب تقدير. وستعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة دورتها وسط إجراءات أمنية مشددة في نيويورك التي شهدت مساء السبت اعتداء بعبوة ناسفة لم تتبنه أي جهة وأوقع 29 جريحًا.

ووفق تقديرات الأمم المتحدة يوجد حوالي 65 مليون شخص من المهجرين حول العالم، بينهم 21 مليون لاجئ فروا من الاضطهاد والفقر والنزاعات. ويعيش أكثر من نصف اللاجئين في ثماني دول ذات مداخيل ضعيفة أو متوسطة هي لبنان والأردن وتركيا وإيران وكينيا وإثيوبيا وباكستان وأوغندا، وفي المقابل تستقبل ست من الدول الأكثر ثراء في العالم (الولايات المتحدة والصين واليابان وبريطانيا وألمانيا وفرنسا) 1.8 مليون لاجئ أي 7% فقط من إجمالي اللاجئين. وأسفر النزاع السوري عن سقوط أكثر من 300 ألف قتيل ونزوح أكثر من تسعة ملايين شخص ولجوء أربعة ملايين آخرين إلى دول مجاورة أو إلى أوروبا.

وقالت المنظمة، التي تتخذ من باريس مقرا لها، إن الزيادة الكبيرة في أعداد اللاجئين رفعت إجمالي تدفقات الهجرة الدولية إلى ‏الدول ألأعضاء فيها لتصل إلى 4.8 مليون مهاجر في 2015. ويمثل ذلك زيادة نسبتها أربعة في المئة بالمقارنة بعام 2014 ‏كما رفع أعداد المهاجرين إلى مستويات غير مسبوقة منذ 2007 قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية. ونشرت المنظمة تقريرها ‏عن الهجرة بمناسبة قمة الأمم المتحدة بشأن اللاجئين والمهاجرين.‏

وأكدت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى الدول المتطورة ارتفع بنسبة عشرة ‏في المئة في 2015، داعية الحكومات إلى الخروج من الخطب «المبهمة» لمكافحة التوتر المتزايد لدى الرأي العام. وقالت ‏المنظمة، في تقرير نشر أمس الاثنين يوم تنظيم الامم المتحدة قمتها الاولى المخصصة للهجرة، إن نحو 4,8 مليون شخص هاجروا ‏إلى الدول الصناعية الكبرى العام الماضي.‏

وبين هؤلاء، يبلغ عدد طالبي اللجوء 1,65 مليون شخص بينهم «حوالي 1,3 مليون» في أوروبا، وهو عدد قياسي غذى ‏صعود أحزاب اليمين المتطرف في النمسا والمانيا وفرنسا وحتى المجر. وعلى الجانب الآخر للمحيط الأطلسي يستغل ‏المرشح الجمهوري إلى البيت الابيض دونالد ترامب الخوف الذي يثيره تدفق هؤلاء ليعد ببناء جدار مع المكسيك أو طرد ‏عدد من المقيمين بطريقة غير شرعية.‏

وفي مقدمة التقرير، يقول ستيفانو سكاربيتا مدير الوظيفة والعمل والشؤون الاجتماعية في المنظمة بأسف إن «ثقة المواطنين ‏في قدرة حكوماتهم على إدارة موجات الهجرة تتراجع». ويضيف إنه في عدد من الدول «يتقبل عدد متزايد من السكان ‏الخطب المتطرفة التي ترفض الهجرة».‏

ويتابع إن الدراسات التي أظهرت «الآثار الإيجابية على الأمدين المتوسط والبعيد» للهجرات على الاقتصاد تبقى حججا ‏‏»مبهمة» لا تؤدي إلى «تغيير قناعات» والرسالة «لا تصل».‏

وما يثير قلق الرأي العام معروف وتذكره منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وهو الهجرات غير المضبوطة التي لا تعود ‏بالفائدة سوى على الأغنياء وتعزز الضغط على الخدمات على المستوى المحلي «على حساب السكان المقيمين من قبل».‏

وحول هذه النقطة تشير المنظمة إلى أن الدراسات اهتمت بالمستوى الوطني «مع أن التأثير المباشر شعر به السكان على ‏المستويات المحلية». وأضافت أنه يجب الاعتراف بأن «تأثير الهجرة لم يكن واحدا على الجميع». والسبب الأول هو أن ‏المهاجرين يتركزون باستمرار تقريبا في «المناطق الأكثر فقرا» التي يمكنهم فيها منافسة اليد العاملة المحلية غير المؤهلة.‏

ويأتي بعد ذلك أن المهاجرين يستخدمون الخدمات العامة من وسائل نقل ومدارس… وقالت المنظمة إن «البنى التحتية ‏المحلية يمكن أن تتعرض للضغط بسبب تدفق موجات كبيرة» من المهاجرين. وأضافت أنه لهذا السبب «يجب أن تجد ‏الحكومات حججا أفضل وأكثر وضوحا للتصدي للأصوات المعادية للهجرة». وأضافت أنه بدون ذلك «لن يؤدي الأمر سوى ‏إلى تشجيع الشعبوية الحادة أصلا».‏

ويدعو جان كريستوف دومون رئيس إدارة الهجرات إلى «الإصغاء إلى مخاوف الناس وتوضيح ما هي النقاط الحيوية التي ‏يمكن للهجرة أن تجلبها» لاستمرار التعليم في المدارس أو إحداث وظائف مثلا.‏

وقال التقرير إن بعض الدول أدركت هذه النقطة من بينها المانيا التي طورت «معالجة جماعية للمشكلة» أو كندا حيث «تبذل ‏جهود أكبر في المجموعات استباقا لاستقبال مهاجرين».‏

وصرح الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية انخيل غوريا، خلال نشر التقرير في باريس، أن التحدي الآخر هو ‏‏»استيعاب» المهاجرين، داعيا الدول المضيفة إلى رصد أفضل للكفاءات المهنية للمهاجرين وتوظيف مزيد من الوسائل ‏لتعليمهم اللغة.‏

وقالت المنظمة إن المهاجر يجب أن يكون في العشرين من العمر تقريبا ليتمتع بالفرص نفسها لمواطن من دول الاستقبال في ‏سوق العمل. وتدعو المنظمة أيضا إلى حلول شاملة في مواجهة هذا التحدي العالمي وتطلق مقترحات عدة بينها تعزيز ‏التعاون بين الدول و»تكييف الحقوق والواجبات» مع مدة الإقامة التي تمنح للاجئين وحتى معايير انتقاء المهاجرين الذي ‏يمكن أن يتخذ شكل «سحب بالقرعة» بين الأشخاص المسجلين لدى المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة. وأكد ‏التقرير أن «هذا الأمر سيردع على الأرجح المرشحين عن اللجوء إلى شبكات التهريب السرية».‏