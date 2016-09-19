﻿فنزويلا: أعضاء «أوبك» ومنتجون من خارجها على وشك التوصل إلى اتفاق لتحقيق استقرار أسواق النفط

جزيرة مارغريتا (فنزويلا) – رويترز: قال الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، ليل الأحد ان أعضاء «أوبك» ومنتجين من خارجها على وشك التوصل إلى اتفاق لتحقيق استقرار أسواق النفط، وقال إنه يهدف إلى إعلان الاتفاق هذا الشهر.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية يوم الأحد عن محمد باركيندو، الأمين العام لمنظمو «أوبك» قوله خلال زيارة للجزائر ان أعضاء المنظمة قد يدعون إلى عقد اجتماع غير عادي لمناقشة أسعار النفط إذا توصلوا إلى توافق خلال اجتماع غير رسمي في الجزائر هذا الشهر.

وقال مادورو، في ختام اجتماع قمة لحركة عدم الانحياز في جزيرة مارغريتا في فنزويلا حيث التقى دبلوماسيون أيضا لمناقشة الأوضاع في سوق النفط، ان اتفاقا أصبح وشيكا.

وأردف قائلا خلال مؤتمر صحافي «عقدنا اجتماعا ثنائيا مطولا مع الرئيس الإيراني حسن روحاني. إننا على وشك التوصل لاتفاق بين منتجي أوبك ومنتجين من خارجها.»

ونقل الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة النفط الإيرانية (شانا) عن روحاني الذي حضر اجتماع القمة قوله ان طهران تؤيد أي خطوة لتحقيق استقرار السوق العالمية للنفط ورفع الأسعار.

وتسعى فنزويلا للتوصل إلى اتفاق نفطي منذ سنوات، مع ترنح اقتصادها الذي تقوده الدولة تحت وطأة تراجع أسعار النفط، وكثيرا ما قالت إنها على وشك التوصل لاتفاق.

وسيلتقي أعضاء «أوبك» على هامش «المنتدى الدولي للطاقة» الذي يجمع بين المنتجين والمستهلكين في الجزائر خلال الفترة من 26 سبتمبر/أيلول حتى 28 من الشهر نفسه . وستحضر أيضا روسيا وهي ليست عضوا في «أوبك» المنتدى.

وقالت مصادر ان «أوبك» قد تستأنف محادثات بشأن تجميد مستويات إنتاج النفط عندما تلتقي مع منتجين من خارجها في الجزائر.

وفي الأسواق ارتفعت أسعار النفط اثنين في المئة أمس بعد تلميح فنزويلا إلى أن أوبك وكبار المنتجين الآخرين قد يتوصلون إلى اتفاق لدعم السوق، ومع تعطل محاولات تعزيز صادرات الخام بفعل الاشتباكات في ليبيا.

وتدعم النفط أيضا بارتفاع أسعار الأسهم الأمريكية وتراجع الدولار، وهو ما جعل السلع الأولية المقومة بالعملة الأمريكية مثل الخام أرخص لحملة اليورو والعملات الأخرى. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 98 سنتا بما يعادل 2.1 في المئة إلى 46.75 دولار للبرميل بحلول الساعة 1507 بتوقيت غرينتش.

وزادت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 97 سنتا أو 2.2 في المئة لتسجل 44 دولارا.