﻿منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تدعو إلى خطاب واضح حول الهجرة لمواجهة الشعبوية

باريس – أ ف ب: اكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ان عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى الدول المتطورة ارتفع بنسبة عشرة في المئة في 2015، داعية الحكومات إلى الخروج من الخطب «المبهمة» لمكافحة التوتر المتزايد لدى الرأي العام.

وقالت المنظمة في تقرير نشر أمس الإثنين، يوم تنظيم الامم المتحدة قمتها الاولى المخصصة للهجرة، ان نحو 4.8 مليون شخص هاجروا إلى الدول الصناعية الكبرى العام الماضي.

وبين هؤلاء يبلغ عدد طالبي اللجوء 1,65 مليون شخص بينهم حوالي 1.3 مليون في اوروبا، وهو عدد قياسي غذى صعود احزاب اليمين المتطرف في النمسا والمانيا وفرنسا وحتى المجر.

وعلى الجانب الآخر للمحيط الاطلسي يستغل دونالد ترامب، المرشح الجمهوري للرئاسة، الخوف الذي يثيره تدفق هؤلاء ليعد ببناء جدار مع المكسيك او طرد عدد من المقيمين بطريقة غير شرعية.

وفي مقدمة التقرير يقول ستيفانو سكاربيتا، مدير قسم الوظائف والعمل والشؤون الاجتماعية في المنظمة، بأسف ان «ثقة المواطنين في قدرة حكوماتهم على إدارة موجات الهجرة تتراجع».

ويضيف انه في عدد من الدول «يتقبل عدد متزايد من السكان الخطب المتطرفة التي ترفض الهجرة». ويتابع ان الدراسات، التي اظهرت الآثار الايجابية على الأمدين المتوسط والبعيد للهجرات على الاقتصاد، تبقى حججا مبهمة لا تؤدي إلى «تغيير قناعات» وأن الرسالة «لا تصل».

وما يثير قلق الرأي العام معروف، وتذكره منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهو الهجرات غير المضبوطة التي لا تعود بالفائدة سوى على الاغنياء وتعزز الضغط على الخدمات على المستوى المحلي «على حساب السكان المقيمين من قبل».

وحول هذه النقطة تشير المنظمة إلى ان الدراسات اهتمت بالمستوى الوطني «مع ان التأثير المباشر شعر به السكان على المستويات المحلية». وأضافت انه يجب الاعتراف بان «تأثير الهجرة لم يكن واحدا على الجميع».

والسبب الاول هو ان المهاجرين يتركزون باستمرار تقريبا في «المناطق الاكثر فقرا» التي يمكنهم فيها منافسة اليد العاملة المحلية غير المؤهلة. ويأتي بعد ذلك ان المهاجرين يستخدمون الخدمات العامة من وسائل نقل ومدارس. وقالت المنظمة ان «البنى التحتية المحلية يمكن ان تتعرض للضغط بسبب تدفق موجات كبيرة» من المهاجرين. وأضافت انه لهذا السبب «يجب ان تجد الحكومات حججا أفضل وأكثر وضوحا للتصدي للأصوات المعادية للهجرة». وأضافت انه بدون ذلك «لن يؤدي الامر سوى إلى تشجيع الشعبوية الحادة اصلا».

ويدعو جان كريستوف دومون، رئيس ادارة الهجرات، إلى «الاصغاء إلى مخاوف الناس (…) وتوضيح ما هي النقاط الحيوية التي يمكن للهجرة ان تجلبها» لاستمرار التعليم في المدارس، او احداث وظائف مثلا.

وقال التقرير ان بعض الدول أدركت هذه النقطة من بينها ألمانيا التي طورت «معالجة جماعية للمشكلة»، أو كندا حيث «تبذل جهود اكبر في المجموعات استباقا لاستقبال مهاجرين».

من جانبى صرح الامين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، انخيل غوريا، بمناسبة نشر التقرير في باريس ان التحدي الآخر هو «استيعاب» المهاجرين، داعيا الدول المضيفة إلى رصد أفضل للكفاءات المهنية للمهاجرين، وتوظيف مزيد من الوسائل لتعليمهم اللغة.

وقالت المنظمة ان المهاجر يجب ان يكون في العشرين من العمر تقريبا ليتمتع بالفرص نفسها لمواطن من دول الاستقبال في سوق العمل.

وتدعو المنظمة أيضا إلى حلول شاملة في مواجهة هذا التحدي العالمي، وتطلق مقترحات عدة، بينها تعزيز التعاون بين الدول، و»تكييف الحقوق والواجبات» مع مدة الاقامة التي تمنح للاجئين، وحتى معايير انتقاء المهاجرين الذي يمكن ان يتخذ شكل «سحب بالقرعة» بين الاشخاص المسجلين لدى المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة.

واكد التقرير ان «هذا الأمر سيردع على الأرجح المرشحين عن اللجوء إلى شبكات التهريب السرية».