﻿مصر ستفاوض الصين لاقتراض ملياري دولار

القاهرة – رويترز: قال نائب وزير المالية المصري لشؤون الخزانة، محمد معيط، أمس الإثنين ان بلاده ستبدأ مفاوضات مع الصين خلال الأسبوع المقبل للحصول على قرض تبلغ قيمته ملياري دولار.

وكان صندوق النقد الدولي قد قال يوم الخميس الماضي انه أجرى «مناقشات مثمرة جدا» مع السلطات في الصين والمملكة العربية السعودية بخصوص إسهامهما في التمويل الثنائي الإضافي الذي تحتاجه مصر ويتراوح بين خمسة مليارات وستة مليارات دولار.

وطلب صندوق النقد التمويل الثنائي في إطار اتفاقه المبدئي الشهر الماضي مع الحكومة المصرية على إقراضها 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، لدعم برنامجها الاقتصادي الذي تستهدف تمويله بنحو 21 مليار دولار على مدى ثلاثة أعوام.

في الوقت نفسه نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن وزيرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر قولها أمس ان بلادها تتفاوض مع الصين على اقتراض أربعة مليارات دولار.

وقالت الوزيرة إن مليار دولار من هذا القرض ستستخدم لدعم الاحتياطي النقدي، بينما ستخصص المليارات الثلاثة الأخرى لمشروعات تنموية أغلبها في قطاع الكهرباء.

كان نائب وزير المالية، أحمد كوجك، قد قال في وقت سابق أمس ان بلاده ستقدم طلب الحصول على 12 مليار دولار من صندوق النقد إلى إدارة الصندوق الشهر المقبل. وكانت التوقعات تشير إلى تقديم مصر طلب الحصول على القرض في الشهر الحالي.

وقال «سنحصل على الشريحة الأولى بنحو 2.5 مليار دولار بعد موافقة إدارة الصندوق بأيام.»

من جهة ثانية توقع كوجك أن تتراوح الفائدة على السندات الدولارية، التي تعتزم بلاده طرحها نهاية الشهر الحالي، بين 6 في المئة و 6.5 في المئة.

وقال ان بلاده تستهدف طرح سندات دولارية بقيمة 3 مليارات دولار في الأسواق الدولية نهاية الشهر الجاري، «إذا رأينا أن الوقت مناسب».

وفي منتصف الشهر الماضي قالت وزارة المالية المصرية إنها اختارت 4 بنوك استثمار دولية هي «ناتيكسيس»، و»سيتي بنك»، و»جيه.بي.مورغان»، و»بي.إن.بي.باريبا» لتولي عملية طرح سندات دولارية في الأسواق الدولية.

وعادت مصر إلى أسواق الدين الدولية منتصف 2015، بعد غياب نحو 4 أعوام، عبر طرح سندات بقيمة 1.5 مليار دولار لمدة 10 سنوات، بفائدة قدرها 5.875 في المئة.

وأرجأت مصر منذ منتصف العام الماضي العودة إلى سوق الدين بسبب الاضطرابات العالمية الناجمة عن التباطؤ الاقتصادي في الصين، والتي أسفرت عن تراجع السيولة المتاحة لديون الأسواق الناشئة.

وتكافح مصر، شديدة الاعتماد على الواردات، لإنعاش اقتصادها منذ انتفاضة 2011، التي أعقبتها قلاقل أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة، إلى جانب انخفاض إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.

وسعت مصر بعد الانتفاضة إلى الاقتراض من صندوق النقد وكانت على وشك إبرام اتفاق إبان حكم المجلس العسكري بقيمة 3.2 مليار دولار. لكن ذلك الاتفاق لم ير النور، نظرا لانتقال الحكم في منتصف 2012 إلى الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، والذي سعت حكومته لاحقا لاقتراض 4.5 مليار دولار من صندوق النقد. ولم يكتمل ذلك الاتفاق أيضا عقب عزل مرسي في منتصف 2013.