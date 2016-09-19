﻿العراق يخفض سعر غاز المركبات السائل كبديل للبنزين بنسبة الربع

بغداد – الأناضول:أعلنت وزارة النفط العراقية أمس الإثنين عن خفض سعر وقود الغاز السائل (مكثفات الغاز) للمركبات بنسبة 25 في المئة، في خطوة لاعتماده وقود كبديل عن وقود البنزين المستخدم على نطاق واسع في العراق.

ووفقاً لتقديرات سابقة للوزارة فإن العراق في حاجة إلى 25 مليون لتر من مادة البنزين للاستهلاك اليومي، ويستورد حالياً نحو 10 ملايين لتر من وقود البنزين يومياً من دول الجوار. وقال جبار اللعيبي، وزير النفط العراقي، في بيان ان «الوزارة خفضت سعر وقود الغاز السائل للمركبات إلى 200 دينار للتر الواحد (16 سنتاً للتر الواحد) بدلاً من 250 دينار»، داعياً المواطنين الى «استخدام وقود الغاز السائل نظراً لمردوده الاقتصادي وانعكاسه الايجابي على الواقع البيئي».

وأضاف ان «استخدام الغاز السائل في المركبات يقلل من نفقات المواطنين في شراء الوقود (البنزين)، فضلاً عن فوائدها الأخرى في التقليل من التأثيرات والانبعاثات البيئية الضارة، إضافة الى مساهمته في تقليل نسبة البنزين المستورد، مما يوفر الأموال للخزينة العامة».

من جهته قال زاهر العبادي، عضو لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي، ان وزارة النفط افتتحت نحو 20 محطة لتعبئة الغاز السائل في بغداد..

وأضاف «إن خفض أسعار وقود الغاز السائل خطوة مهمة لتقليل استهلاك وقود البنزين، واستخدام الوقود الأقل تلوثاً للبيئة»، مشيراً إلى أن «معملاً افتتح في بغداد لتعديل عمل محركات السيارات من استعمال مادة البنزين والديزل كوقود إلى استعمال الغاز السائل». يذكر أن السيارات التي تعمل بالغاز السائل متوفرة في إيران ومصر والأردن وعدد من دول الجوار، بسبب جدواها الاقتصادية وانخفاض نسبة تلويثها للبيئة. وتشير التقديرات إلى أن العراق يمتلك مخزوناً يقدر بـ112 تريليون قدم مكعب من الغاز، إلا أن 700 مليون قدم مكعب منه كان يحترق يومياً، نتيجة عدم الاستثمار الأمثل طيلة العقود الماضية. وفقط مؤخرا بدأ استغلاله لإنتاج الغاز السائل.