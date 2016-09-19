﻿«إيني» الإيطالية تستأنف أنشطة التنقيب النفطي في تونس

روما – الأناضول: قال شركة الطاقة الإيطالية العملاقة «إيني» أمس الإثنين انها ستستأنف أنشطة التنقيب عن النفط في الأراضي التونسية.

وأضافت في بيان أنها «أنجزت عمليات التنقيب في بئر العريش شرق-1، ويقع في منطقة الامتياز العريش، التي تملك الشركة الإيطالية حصة 50 في المئة منها، وشركة «إيتاب» (حكومية) 50 في المئة المتبقية». وتقع منطقة الامتياز على بعد 700 كيلومتر جنوب تونس العاصمة.

وأوضح البيان أن «التنقيب في بئر العريش شرق-1 وصل إلى عمق نهائي بواقع 4111 متراً، وتم الكشف فيه عن احتياطي نفط وغاز».

وأضاف «أظهرت الاختبارات إمكانية إنتاج حوالي 2000 برميل من النفط يومياً، مما يؤكد الإمكانيات الجيدة لمنطقة الامتياز التي تم تحديدها من خلال المسح الجيوفيزيائي.»

وحسب البيان فإن «أنشطة التنقيب في تونس ستستأنف مع احتمال الكشف عن احتياطيات إضافية، وفق ما حددته وسائل المسح الجيوفيزيائية».

وتعمل «إيني» في التنقيب عن النفط في تونس منذ مطلع ستينيات القرن الماضي، ويبلغ إنتاجها هناك حوالي 11 ألف برميل من النفط يومياً.