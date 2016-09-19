﻿وزيرة المالية التونسية: إيرادات الدولة لا تكفي لتسيير أمور البلاد

تونس – الأناضول: قالت وزيرة المالية التونسية، لمياء الزريبي، أمس الإثنين ان «إيرادات الدولة الحالية غير كافية لتغطية النفقات الأساسية لتسيير البلاد»، وطالبت في جلسة عامة في البرلمان بـ»العمل على استرجاع عجلة الاستثمار والنمو، وإعادة تنشيط الاقتصاد، والقيام بالإصلاحات الكبرى».

ويأتي تصريح المسؤولة التونسية خلال مناقشة اتفاقية قرض بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية، يمنح بموجبها البنك تونس قرضاً بقيمة 268 مليون يورو (300 مليون دولار) تذهب مباشرة للموازنة، للمساهمة في دعم تطوير القطاع المالي التونسي خلال عامي 2016 و2017.

وصادق البرلمان أمس على القرض بأغلبية كبيرة.

وأوضحت الوزيرة أن «القروض ضرورية لتمويل العجز المتفاقم للميزانية»، مؤكدة أنه «من المنتظر تسجيل عجز في الميزانية بمبلغ 2.2 مليار دينار (مليار دولار)».

وتابعت «تمكنا حتى اليوم من توفير نصف التمويلات الخارجية لميزانية الدولة فقط، ونحتاج حتى نهاية العام الجاري (نهاية السنة المالية في ديسمبر/كانون أول) إلى تمويلات إضافية تتجاوز 2.2 مليار دينار (مليار دولار.»

وأقرت بوجود «شحّ في السيولة على مستوى السوق الداخلية»، قائلة «حاجتنا كبيرة للتمويلات الخارجية، لكنها تبقى مرتبطة بالاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي، لأن كل الأطراف الممولة لتونس في انتظار ما سينتج عن نقاشاتنا مع النقد الدولي لتوفير هذه التمويلات».

وبلغت الموازنة التونسية للسنة المالية 2016 نحو 29 مليار دينار (13.2 مليار دولار).

وفي مارس/آذار الماضي توصلت تونس إلى اتفاق قرض مع النقد الدولي بقيمة 2.8 مليار دولار، يمتد 4 سنوات ويخصص لدعم برنامج إصلاحات اقتصادية في البلاد.

ويمر الاقتصاد التونسي بمرحلة صعبة، مع تباطؤ الاستثمارات الأجنبية، وتراجع القطاع السياحي، فيما أشارت بيانات إحصائية إلى أن نسبة النمو خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغت 1.4 في المئة فقط.

وألمح رئيس حكومة الوحدة يوسف الشاهد، خلال جلسة منح الثقة في أغسطس/آب الماضي، إلى إمكانية اتباع سياسة تقشف في حال عدم القيام بإصلاحات تنعش الوضع الاقتصادي.

على صعيد آخر أعرب الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، أمس عن أمله في قدوم رجال أعمال أمريكيين الى تونس عقب الاصلاحات القانونية التي اتخذتها السلطات مؤخرا لتحفيز الاستثمار الخارجي.

وصرح السبسي، الذي يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بأن تونس تأمل أن تستعيد مكانتها عالميا وأن تحظى بالاهتمام الدولي.

وقال للصحافيين «تونس تعيش اليوم وضعا مختلفا حيث توجد بها حكومة وحدة وطنية تحظى بدعم دولي».

ويشارك السبسي أيضا في منتدى الأعمال الأمريكي الإفريقي كما سيلتقي مع رجال أعمال ومسؤولين أمريكيين.

وأوضح «أعتقد أن العديد من رجال الأعمال الأمريكيين سيأتون الى تونس خاصة بعد الإصلاحات التي أقرها البرلمان».

وتسعى تونس لاستقطاب أكبر عدد ممكن من رجال أعمال وشخصيات سياسية وممثلين لكبرى المؤسسات الاقتصادية للمشاركة في «منتدى تونس للاستثمار الدولي» الذي سينظم يومي 28 و29 تشرين ثاني/نوفمبر المقبل. وقال حازم قاسم ، مفوض المنتدى، لإذاعة محلية في نيويورك ان الوفد التونسي سيعمل على إقناع الشركات العالمية الأمريكية، ومن بينها «غوغل»، و»جنرال إلكتريك»، و»كولغيتس»، و»كرافت» وغيرها لدفعها الى الاستثمار في تونس واستخدامها كقاعدة لترويج مبيعاتها في البلدان الإفريقية والعربية وجنوب أوروبا.

كان البرلمان التونسي صادق السبت الماضي على قانون جديد للاستثمار يقدم حوافز للمستثمرين في الجهات الداخلية الفقيرة وتسهيلات ضريبية أخرى تدخل حيز التنفيذ بدءا من 2017.