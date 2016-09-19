﻿توتنهام يمدد عقد «ديلي ألي» حتى عام 2022

لندن – د ب أ: أعلن توتنهام الإنكليزي تمديد عقد لاعب وسطه ديلي ألي حتى عام 2022. وبعد ثمانية أشهر فقط من توقيع عقد جديد، أعلن النادي تمديد فترة التعاقد مع اللاعب البالغ 20 عاما، لمدة عام إضافي. وقال ألي: «سعيد بالتواجد هنا واللعب لتوتنهام». وأضاف: «أنا شخصيا لا أفكر في غير هذا النادي بجماهيره ومدربه وفريقه الشاب. إنه مكان من الرائع التواجد فيه». وبات ديلي ألي ثالث لاعب وسط يجدد عقده مع النادي في الفترة الأخيرة، بعد إيرك داير وكريستيان إريكسن.

نابولي الإيطالي يجدد عقد السنغالي كوليبالي حتى 2021

روما – الأناضول: أعلن نادي نابولي الإيطالي، تجديد عقد مدافعه السنغالي كاليدو كوليبالي حتى صيف 2021. وأوضح النادي أنه اتفق مع كوليبالي على كافة التفاصيل الخاصة بتجديد التعاقد، بدون الكشف عن القيمة المالية للصفقة. وانضم كوليبالي إلى نابولي من جينك البلجيكي بعقد لخمسة أعوام في يوليو/ حزيران 2014، لينتهي عقده في عام 2019، إلا أنه تم التجديد له لموسمين إضافيين لينتهي في 2021. ولعب كوليبالي (25 عاما) 6 مباريات دولية مع منتخب السنغال، كما شارك خلال الموسم الجاري في 5 مباريات مع نابولي.

رينجرز الاسكتلندي يوقف بارتون ثلاثة أسابيع كإجراء تأديبي!

غلاسغو – د ب أ: قرر نادي رينجرز الاسكتلندي إيقاف اللاعب جوي بارتون ثلاثة أسابيع بعدما قام الأخير يوم الثلاثاء الماضي بالاعتداء لفظيا على أحد زملائه وعلى مدرب الفريق مارك واربيرتون خلال إحدى الحصص التدريبية. وقال النادي في بيان: «المدرب مارك ورابيرتون والنادي يران أن هذا الوقت والابتعاد ضروريين للغاية للنادي واللاعب حتى يتمكنا من تقييم ما وقع، لن يقوم أي طرف بالادلاء بتصريحات أخرى أو تعليقات حول هذا الموضوع». وكشفت وسائل إعلام أن مشاحنة وقعت بين بارتون وأندي هاليداي، حيث لم يكتف بارتون بتوجيه كلمات قاسية لزميله وحسب، بل ولمدربه أيضا متجاوزا الحد المقبول في الحديث. وتصدر بارتون العديد من المواقف المثيرة للجدل طوال مسيرته وتم إيقافه في عدة أندية، كما تم الزج به في السجن لشهرين عام 2008، عقب اعتدائه على أحد المارة بمدينة ليفربول الإنكليزية.

تغريم هيوز مدرب ستوك بسبب سوء السلوك

لندن – رويترز: أعلن الاتحاد الإنكليزي تغريم مارك هيوز مدرب ستوك ثمانية آلاف جنيه إسترليني بعدما أقر بذنبه في تهمة سوء السلوك خلال الخسارة 4-صفر أمام توتنهام في الدوري. وطرد هيوز من المنطقة الفنية في مواجهة توتنهام في العاشر من سبتمبر/ أيلول الجاري بعدما احتج بشدة على قرار الحكم منح بطاقة صفراء لمهاجمه ماركو أرناوتوفيتش لادعاء السقوط. وذكر الاتحاد: «تم تغريم مارك هيوز ثمانية آلاف جنيه بعدما تقبل العقوبة نتيجة توجيه تهمة سوء السلوك له». ويتذيل ستوك، الذي دخل مرماه 14 هدفا في خمس مباريات بالدوري، الترتيب بنقطة واحدة. ويستضيف ستوك منافسه هال في كأس رابطة الأندية المحترفة غدا الأربعاء.

الهلال السعودي ينهي عقد سعود كريري

الرياض – د ب أ: وقعت إدارة نادي الهلال السعودي، اتفاقية إنهاء عقد لاعب الفريق الدولي السابق سعود كريري. وقدّمت إدارة النادي شكرها وتقديرها لكريري على ما قدّمه طوال فترة وجوده بالنادي، حيث ساهم بتحقيق ثلاث بطولات مع الفريق. وسبق لكريري، الذي لعب لاندية القادسية والاتحاد قبل ان يلعب للهلال نهاية عام 2013، اعلان اعتزاله الدولي في آذار/ مارس 2015. وثمن كريري المواقف الرائعة والإيجابية التي لقيها من كافة الإدارات التي تعاقبت على النادي خلال وجوده بالفريق، معبرا عن اعتزازه بالفترة التي قضاها بين أسوار الزعيم، وتقديره للدعم الكبير الذي حظي به من جماهير الهلال، متمنيا كل التوفيق للهلال. ولم يحدد كريري وجهته المقبلة سواء بالاستمرار باللعب او اعلان الاعتزال النهائي.

خصم ثلاث نقاط جديدة من رصيد سريع غليزان!

الجزائر – د ب أ: أعلنت رابطة دوري المحترفين الجزائري أنها قررت خصم ثلاث نقاط اخرى من رصيد نادي سريع غليزان، على خلفية عدم امتثاله لقرارات لجنة تسوية النزاعات المتعلقة بسداد رواتب اللاعبين. وقالت الرابطة إنها أبلغت النادي بهذا القرار، منوهة أن لجنة الانضباط المجتمعة في الثالث من تموز/ يوليو الماضي حددت تاريخ 20 من الشهر ذاته كآخر مهلة أمام غليزان لتسديد ديونه. كما أشارت أنها طبقت القرار على نادي أمل الأربعاء الهابط إلى الدرجة الثانية. يذكر أن لجنة الانضباط خصمت ثلاث نقاط من رصيد غليزان بعد منع قسم من مشجعيه إقامة المباراة مع ضيفه نصر حسين داي ضمن الجولة الافتتاحية، احتجاجا على رفض رابطة الدوري حينها قيد اللاعبين الجدد الذين انتدبهم الفريق. ويتذيل غليزان الدوري بناقص 6 نقاط، في سابقة هي الأولى في تاريخ الكرة الجزائرية.