﻿موراي المنهك يتوق للحصول على راحة من المنافسات!

غلاسغو – رويترز: قال اندي موراي المصنف الثاني عالميا إنه يتوق للحصول على فترة راحة من المنافسات بعد عدة أشهر مرهقة، في أعقاب خروج بلاده بريطانيا حاملة اللقب من الدور قبل النهائي لكأس ديفيز بالهزيمة أمام الأرجنتين 3-2.

وقضى اللاعب البالغ 29 عاما صيفا مشحونا بلغ خلاله نهائي فرنسا المفتوحة وفاز بلقب ويمبلدون للمرة الثانية في مسيرته وبعدها دافع بنجاح عن ذهبيته الأولمبية في ألعاب ريو. لكن موراي المنهك خسر أمام الياباني كي نيشيكوري في دور الثمانية لأمريكا المفتوحة. وشارك موراي في مباراتي الفردي والزوجي في الدور قبل النهائي لكأس ديفيز أمام الارجنتين، بينها مواجهة ماراثونية دامت خمس ساعات أمام خوان مارتن ديل بوترو. وقال: «خضت الكثير من المنافسات خلال الاشهر القليلة الماضية واحتاج الى فترة من الراحة الان». ومن المقرر أن تكون البطولة المقبلة لموراي هي الصين المفتوحة في الثالث من اكتوبر/ تشرين الاول تليها شنغهاي للاساتذة.