﻿الدوري السعودي: الشباب يستعيد توازنه بالفوز على الأهلي واتحاد جدة يكتسح الوحدة

الرياض – د ب أ: استعاد الشباب توازنه في الدوري السعودي بتغلبه على الأهلي، حامل اللقب، 3/2 في قمة مباريات المرحلة الثالثة، والتي شهدت أيضا فوز اتحاد جدة على الوحدة 5/3 ليتصدر الترتيب.

وأنهى الأهلي الشوط الأول متقدما بهدف سجله عمر السومة من ركلة جزاء في الدقيقة 12. وفي الشوط الثاني عادل محمد بن يطو النتيجة للشباب بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 51 قبل أن يعود ويسجل الهدف الثاني بعدها بثلاث دقائق. ولم تدم فرحة الشباب بالتقدم كثيرا بعدما تمكن عمر السومة من معادلة النتيجة في الدقيقة 58، لكن بن يطو كان له رأي آخر، وسجل الهدف الثالث له ولفريقه في الدقيقة 82. ورفع الشباب رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثامن، وتوقف رصيد الأهلي عند ست نقاط في المركز الثالث. وفي المباراة الثانية، سجل المصري محمود عبدالمنعم (كهربا) أربعة أهداف (سوبر هاتريك) قاد بها اتحاد جدة للفوز على الوحدة 5/3. وسجل كهربا الأهداف في الدقائق 15 و47 و62 و81، وأضاف أحمد العكايشي الهدف الخامس في الدقيقة 65، فيما سجل أهداف الوحدة موسى مدخلي في الدقيقة 23، وكامل الموسى في الدقيقة 69، وفريد الحربي في الدقيقة الأخيرة. ورفع الاتحاد رصيده إلى تسع نقاط في صدارة الترتيب، فيما توقف رصيد الوحدة عند ثلاث نقاط في المركز الحادي عشر.

الدوري الإماراتي: العين يبدأ مسيرته بالفوز على بني ياس

أبوظبي – د ب أ: انتزع نادي العين فوزا صعبا من ضيفه بني ياس 1/صفر في الجولة الأولى من الدوري الإماراتي والتي شهدت أيضا فوز النصر على الظفرة 4/2.

ويدين العين بالفضل للاعبه كايو، الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 70. وحصد العين بهذا الفوز أول ثلاث نقاط فيما يظل فريق بني ياس بلا نقاط. وكان النصر استهل مشواره بالفوز على مضيفه الظفرة 4/2. وسجل أهداف النصر جوناثان بيترويبا من ركلة جزاء في الدقيقة 38، وسالم صالح في الدقيقة 41، وجيرس كيبمو إيكوكو في الدقيقة 48 من ركلة جزاء، وعبدالعزيز براده من ركلة جزاء في الدقيقة 65، فيما سجل هدفي الظفرة ماخيتي ديوب الأول في الدقيقة 60 والثاني في الدقيقة 72 من ركلة جزاء. وشهدت المباراة طرد حمد الحمادي لاعب الظفرة في الدقيقة 65.

الدوري القطري: الجيش يفوز على الوكرة

الدوحة – د ب أ: انتزع فريق الجيش فوزا صعبا من ضيفه الوكرة 2/1 في المرحلة الأولى من دوري نجوم قطر. وبهذا الفوز حصد الجيش أول ثلاث نقاط له بالدوري، فيما ظل الوكرة بلا نقاط. وسجل هدفي الجيش ساردور راشيدوف في الدقيقة 26 وروماريو ريكاردو دا سيلفا من ركلة جزاء في الدقيقة 52 ، فيما سجل هدف الوكرة بابلو أوليفيرا في الدقيقة 74.