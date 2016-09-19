﻿الدوري الانكليزي: كاين يقود توتنهام إلى الفوز على سندرلاند قبل أن يخرج مصابا

لندن – رويترز: استغل هاري كاين مهاجم توتنهام هفوة دفاعية ليتخطى صمود سندرلاند ويقود فريقه للفوز 1-صفر والتقدم إلى المركز الثالث في الدوري الإنكليزي.

وأصيب كاين في الكاحل في الدقيقة 87 إثر التواء كاحله خلال احتكاك وخرج محمولا على محفة بعدما سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 59 مستفيدا من خطأ للمدافع بابي جيلوبودجي في تشتيت الكرة. وقال ماوريسيو بوشيتينو مدرب توتنهام، الذي ارتقى للمركز الثالث برصيد 11 نقطة: «ربما يعاني من مشكلة في الأربطة ولكن يصعب اليوم تحديد الإصابة، نحتاج إلى انتظار الفحوصات». وأنقذ جوردان بيكفورد حارس سندرلاند 19 محاولة في الشوط الأول، منها واحدة من سون هيونغ مين عندما ارتدت الكرة من القائم. وفي الشوط الثاني سدد سون كرة في الشبكة من الخارج وأهدر فرصة أخرى قبل أن يسجل كاين هدف اللقاء الوحيد. واستمر ضغط توتنهام وأهدر إيريك لاميلا فرصتين وأضاع أيضا فينسن يانسن فرصة جديدة للفريق اللندني في الوقت المحتسب بدل الضائع. وأنهى سندرلاند المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد عدنان يانوزاي الذي حصل على بطاقة صفراء ثانية إثر تدخل عنيف ضد بن ديفيز.