﻿الدوري الفرنسي: سان جيرمان يخشى مفاجآت ديجونوموناكو مع نيس بحثا عن القمة

باريس – الأناضول: تنطلق اليوم، منافسات الجولة السادسة للدوري الفرنسي، حيث يستضيف باريس سان جيرمان (حامل اللقب) على ملعبه «حديقة الأمراء» بالعاصمة باريس نظيره ديجون في مباراة يسعى من خلالها كلا الفريقين انتزاع النقاط الثلاثة.

فسان جيرمان الثالث برصيد 10 نقاط يخشى مفاجآت ديجون السادس عشر برصيد 4 نقاط. ويسعى فريق العاصمة إلى تحقيق انتصاره الثاني على التوالي بعد فوزه الكاسح على كان بستة أهداف نظيفة في الجولة الماضية، ومحاولا الخروج بثلاث نقاط ثمينة تساهم في تقدمه خطوات للأمام. ويملك الفريق الباريسي الأسلحة اللازمة لحسم النتيجة خصوصاً هدافه الدولي الأورغواني إدينسون كافاني صاحب سوبر هاتريك في مرمى كان، والأرجنتيني أنخل دي ماريا، والإسباني خيسي رودريغز. ويصطدم موناكو المتصدر برصيد 13 نقطة بنظيره نيس الثاني برصيد 11 نقطة في لقاء يبحث كلا منهما عن التغريد على القمة منفردا. ويدخل موناكو المباراة بمعنويات عالية بعد تحقيقه 4 انتصارات متتالية، بالإضافة إلى فوزه الغالي على مضيفه توتنهام الإنكليزي 2/1 في دوري أبطال أوروبا. ويملك موناكو العديد من الأوراق الرابحة في مقدمتها الكولومبي راداميل فالكاو وتوماس ليمار والبرتغالي برناردو سيلفا والبرازيلي فابيو هنريكي. بينما يسعى نيس لتحقيق المفاجأة والفوز على موناكو للمرة الاولى منذ عامين وتحديدا منذ عام 2014 عندما فاز وقتها بهدف دون رد، ومنذ ذلك الوقت غابت الانتصارات عن نيس في تاريخ مبارياته مع موناكو. ويلتقي ليل مع تولوز، وباستيا مع نانسي، وغانغون مع لوريان، وليون مع مونبلييه، ونانت مع سانت ايتيان، وميتز مع بوردو، وانجيه مع كان، ورين مع مارسيليا.