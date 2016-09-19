﻿الدوري التركي: بشكتاش يفوز على بلدية آكهيسار

أنقرة – د ب أ: فاز بشكتاش على نظيره آكهيسار سبور 2/صفر في الجولة الرابعة من الدوري التركي. وشهدت ايضا فوز عثمانلي سبور على أضنة سبور 1/صفر وباشاك شهير على غازي عنتاب بالنتيجة ذاتها وتعادل قونيا سبور مع جنتشلاربيرليجي 1/1.

ورفع بشكتاش رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثاني، وتوقف رصيد بلدية آكهيسار عند ثلاث نقاط في المركز الثاني عشر. وسجل هدفي بشكتاش اندريسون سوزا كونسيساو في الدقيقة الثامنة وأضاف هوغو رودليغا، لاعب آكهيسار، الهدف الثاني لبشكتاش بالخطأ في مرماه في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول. وفي المباراة الثانية، سجل بابي اليون ندياي هدفا في الدقيقة 51 قاد به عثمانلي سبور للفوز على أضنة سبور 1/صفر. ورفع عثمانلي رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الخامس، فيما توقف رصيد أضنة عند نقطتين في المركز الرابع عشر. وبذات النتيجة فاز باشاك شهير على غازي عنتاب. ويدين باشاك بالفضل للاعبه محمد باتدال الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 65. ورفع باشاك رصيده إلى 12 نقطة في الصدارة فيما توقف رصيد غازي عنتاب عند أربع نقاط في المركز العاشر. وتعادل قونيا سبور مع جنتشلربيرليجي 1/1. وتقدم سردار جورلير لجنتشلربيرليجي في الدقيقة 18 وتعادل قونيا سبور عن طريق أجور شيفتشي لاعب جنتشلربيرليجي الذي سجل هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 88. ورفع قونيا رصيده إلى ست نقاط في المركز السابع بفارق الأهداف أمام جنتشلربيرليجي الثامن.