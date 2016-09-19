﻿الدوري البرتغالي: ريو آفي يفسد انطلاقة سبورتنغ لشبونة بثلاثية

لشبونة – د ب أ: أفسد ريو آفي انطلاقة ضيفه سبورتنغ لشبونة الرائعة بالدوري البرتغالي هذا الموسم، بعدما تغلب عليه 3/1 في المرحلة الخامسة. وتعادل بورتو مع مضيفه تونديلا بدون أهداف، فيما تغلب تشافيس على مضيفه أروكا 1/صفر، وفييرينسي على مضيفه بوافيشتا 2/1.

وباتت صدارة لشبونة، الذي فاز في مبارياته الأربع الأولى، مهددة بتلك الخسارة، حيث تجمد رصيده عند 12 نقطة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه سبورتنغ براغا وبنفيكا، اللذين التقيا في وقت متأخر أمس على ملعب بنفيكا في ختام المرحلة. ورفع ريو رصيده إلى عشر نقاط في المركز الخامس. وانتهى الشوط الأول بتقدم ريو آفي بثلاثية بيضاء جاءت عن طريق ترانتيني وهيلدر غويدس وجيل دياز في الدقائق 29 و36 و43، فيما سجل باس دوست هدف حفظ ماء الوجه للشبونة قبل النهاية بثماني دقائق. وهذه الهزيمة الثانية على التوالي التي يتلقاها لشبونة في مختلف المسابقات، بعدما خسر 1/2 أمام مضيفه ريال مدريد في مستهل مبارياته بدوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي. وأهدر بورتو نقطتين ثمينتين في صراع المنافسة على اللقب، بعدما سقط في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه تونديلا (المتواضع). وعجز بورتو عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوه في إهدار الفرص التي أتيحت لهم، ليخفق في تحقيق الانتصار للمرة الثانية خلال مبارياته الثلاث الأخيرة. وأصبح في جعبة بورتو عشر نقاط، ليحتل المركز الرابع، فيما رفع تونديلا رصيده إلى نقطتين، لكنه ظل قابعا في مؤخرة الترتيب.