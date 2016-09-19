﻿الدوري الهولندي: فينورد يتخطى ايندهوفن وينفرد بالصدارة

امستردام – الأناضول: تخطى فينورد، مضيفه ايندهوفن وتغلب عليه بهدف دون رد ضمن الجولة السادسة للدوري الهولندي.

وجاء هدف الفوز في الدقيقة 83 عن طريق إيريك فيرناندو بوتيغن، بعدما كانت المباراة في طريقها للتعادل السلبي. وارتفع رصيد فينورد إلى 18 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد آيندهوفن عند 13 نقطة في المركز الثاني. وحقق فينورد انتصاره السادس على التوالي. وضمن الجولة ذاتها، تغلب أياكس على مضيفه هيراكليس الميلو 2/0، سجلهما دافي كلاسين ونيمانيا غوديل في الدقيقتين 67 و77. وارتفع رصيد أياكس إلى 13 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف آيندهوفن، بينما تجمد رصيد هيراكليس عند 5 نقاط في المركز الحادي عشر. وفاز ألكمار على زفوله بهدفين دون رد، وبالنتيجة ذاتها، تغلب سبارتا روتردام على نيميخن.