﻿الدوري الألماني : هيرتا برلين يواجه اختبارا صعبا أمام بايرن ميونيخ بعد أفضل بداية له

برلين – د ب أ: بعدما حقق هيرتا برلين أفضل بداية في سجل مشاركاته بالدوري الألماني، يواجه فريق العاصمة اختبارا صعبا عندما يحل ضيفا على بايرن ميونيخ مساء الأربعاء في المرحلة الرابعة.

ويتصدر البايرن برصيد تسع نقاط وبفارق الأهداف فقط أمام هيرتا برلين، بعدما حقق كل منهما الفوز في مبارياته الثلاث الأولى. ويبدو تصدر البايرن، الفائز باللقب في المواسم الأربعة الماضية، مألوفا، لكن المفاجأة تمثلت في ملاحقة هيرتا برلين له حيث نجح الفريق الذي يدربه بال دارداي في تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية أمام فرايبورغ وإنغولشتاد وشالكه من خلال صلابة دفاعية واضحة وفعالية في الهجوم. وقدم هيرتا أيضا مستويات جيدة خلال فترات طويلة من الموسم الماضي، لكنه تراجع بشكل كبير في المراحل الأخيرة لينهي الموسم في المركز السابع، قبل أن يسقط أمام بروندبي الدنماركي في الدور التمهيدي المؤهل لبطولة الدوري الأوروبي. لكن الآن تبدو طموحات هيرتا أكبر، وقال لاعبه ميتشيل فايسر، لاعب البايرن السابق: «هذه مجرد البداية، لدينا خطط طموحة». وربما تشكل الأيام المقبلة مؤشرا مبكرا لطريق هيرتا هذا الموسم، حيث يخوض المباراة التالية لمباراة البايرن، خارج ملعبه أيضا عندما يحل ضيفا على آينتراخت فرانكفورت السبت المقبل ضمن المرحلة الخامسة.

وتشكل مباراة الأربعاء تحديا مهما لهيرتا نظرا لأن التوقعات تصب بشكل كبير لمصلحة البايرن. فلم ينجح هيرتا في تحقيق أي انتصار في ميونيخ في الدوري طوال 39 عاما، وخسر أمام الفريق البافاري في آخر عشر مباريات بينهما بالدوري كما أخفق في تسجيل أي هدف في شباكه خلال آخر أربع مباريات. وسجل البايرن 30 هدفا مقابل ستة أهداف فقط لهيرتا خلال المباريات التي جمعت بين الفريقين خلال الفترة المذكورة. وقال دارداي: «بالطبع نود مواصلة الانطلاقة بعد مباراة البايرن. لكننا بالتأكيد نحتاج إلى محالفة الحظ شيئا ما». وينتظر أن يفتقد هيرتا جهود فلاديمير داريدا الذي أصيب في الكاحل خلال المباراة أمام شالكه، كما يغيب دوغلاس كوستا عن البايرن بسبب إصابة عضلية. ورغم حفاظ البايرن على العلامة الكاملة، بدا الفريق يعاني بشكل كبير في الدفاع خلال مباراته أمام إنغولشتاد مساء السبت، لكن الحظ حالفه بشكل كبير للحفاظ على تقدمه 3/1 في مواجهة الضغط الهجومي لإنغولشتاد. وقبلها بأسبوع، احتاج البايرن لأكثر من 80 دقيقة لهز شباك شالكه في المباراة التي انتهت بفوز البايرن 2/صفر. وقال الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب البايرن: «في كرة القدم لا يمكنك أن تقدم دائما مستويات هائلة. أحيانا ترى المنافس يستعرض قدراته أمامك. كانت هذه واحدة من تلك المباريات». وسيتمكن أنشيلوتي من الاستفادة من جديد بجهود القائد فيليب لام وتوماس مولر وديفيد آلابا وماتس هوميلز الذين غابوا عن مباراة إنغولشتاد.

وتشهد مباريات الأربعاء أيضا مواجهة بين فيردر بريمن وماينز، وسيسعى بريمن إلى حصد أول نقاط له في الموسم بعدما خسر مبارياته الثلاث الأولى. ويخوض بريمن المباراة تحت قيادة مدربه المؤقت، ألكسندر نوري، مدرب الصف الثاني (تحت 23 عاما) بالنادي والذي تولى المسؤولية بعد إقالة فيكتور سكريبنيك الأحد. كذلك لم يحصد شالكه الثاني من القاع أي نقطة حتى الآن تحت قيادة مدربه الجديد ماركوس فاينزيرل، كما لم يسجل أي هدف، ويتطلع إلى افتتاح أهدافه عندما يستضيف كولون. لكن مهمة شالكه تبدو صعبة أمام كولون الذي تغلب على دارمشتاد 2/صفر وفرايبورغ 3/صفر وتعادل سلبا مع فولفسبورغ. وتفتتح منافسات المرحلة اليوم بلقاء فولفسبورغ مع بوروسيا دورتموند وفرايبورغ مع هامبورغ ودارمشتاد مع هوفنهايم وإنغولشتاد مع آينتراخت فرانكفورت، بينما يلتقي باير ليفركوزن مع أوغسبورغ ولايبزغ مع بوروسيا مونشنغلادباخ مساء الأربعاء.