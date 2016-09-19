﻿الدوري الاسباني: ريال مدريد يتطلع إلى رقم قياسي جديد وبرشلونة يتأهب للقاء أتلتيكو

مدريد – د ب أ: يتطلع ريال مدريد إلى تحقيق رقم قياسي جديد عندما يستضيف فياريال مساء غد الأربعاء في المرحلة الخامسة من الدوري الأسباني، حيث يسعى لتحقيق الانتصار السابع عشر له على التوالي في المسابقة.

وختم ريال مدريد الموسم الماضي بتحقيق 12 انتصارا متتاليا في الدوري، بعدما تولى الفرنسي زين الدين زيدان تدريب الفريق خلفا للأسباني رافاييل بنيتيز. والآن يتطلع النادي الملكي إلى الفوز على فياريال ليكون الانتصار الخامس له على التوالي في الموسم الجديد. وكان الريال تغلب على إسبانيول 2/صفر الاحد الماضي ليكون الانتصار السادس عشر على التوالي ويعادل رقم برشلونة المسجل في 2011 تحت قيادة جوسيب غوارديولا. ويتصدر الريال برصيد 12 نقطة وبفارق ثلاث نقاط أمام غريمه التقليدي برشلونة ولاس بالماس الثالث. وتجدر الإشارة إلى أن وسائل إعلام كتالونية نادت بأن الرقم القياسي لعدد الانتصارات المتتالية من المفترض أن يحتسب بنتائج الفريق في الموسم نفسه، كما كان الحال لبرشلونة قبل خمسة أعوام. لكن لاعبي الريال لم يبدوا اهتماما كبيرا، وقال سيرخيو راموس قائد الفريق الملكي: «تحقيق رقم قياسي جديد لعدد الانتصارات يبدو رائعا. لكن أعتقد أنه أمر سيستمر في سجلات التاريخ لبعض الوقت فقط». وغاب النجمان البرتغالي كريستيانو رونالدو والويلزي غاريث بيل عن الريال في مباراة إسبانيول بسبب الأنفلونزا وإصابة في الفخذ، على الترتيب، لكن يتوقع عودتهما في مباراة الأربعاء. بينما يتوقع غياب لاعب الوسط كاسيميرو بعد تعرضه لإصابة عضلية خلال مباراة إسبانيول. ويخوض فياريال المباراة على ملعب «سانتياغو برنابيو» بمعنويات عالية بعد فوزه على ريال سوسييداد 2/1 الأحد وصعوده إلى المركز السادس. ويفتقد فياريال جهود المهاجمين روبرتو سولدادو وسيدريك باكامبو بسبب الإصابة لكن يمكنه الاعتماد على نيكولا سانسوني الذي سجل هدفي الفريق في شباك سوسييداد. وقال فران إسكريبا مدرب فياريال: «سانسوني مهاجم من طراز مختلف. يمنحنا خيارات مختلفة في الهجوم.. أعتقد أن سيسبب العديد من المشاكل لدفاع الريال».

أما برشلونة فيستضيف أتلتيكو مدريد الخامس على ملعب «كامب نو» في مباراة أخرى الأربعاء. وينتظر عودة سيرجيو بوسكيتس وسيرجي روبرتو إلى برشلونة بعد غيابهما عن المباراة التي انتهت بالفوز على ليغانيس 5/1 السبت، على أن يحل سيرجي روبرتو مكان أليكس فيدال في مركز الظهير الأيمن، حيث يبدو فيدال خيارا ليس مفضلا لدى المدرب لويس إنريكي. وتفتتح منافسات المرحلة الخامسة اليوم بلقاء ملقة مع إيبار وأشبيلية مع ريال بيتيس. ويشهد غدا الأربعاء أيضا لقاء سيلتا فيغو مع سبورتينغ خيخون وريال سوسييداد مع لاس بالماس وغرناطة مع أتلتيك بلباو، بينما تختتم مساء الخميس بلقاء ديبورتيفو لاكورونيا مع ليغانيس وأوساسونا مع إسبانيول وبلنسية مع ديبورتيفو آلافيس.