﻿ مسنة ألمانية تستخدم الأسيد ضد جارتها

برلين ـ د ب أ: تلقت الشرطة الألمانية شكوى ضد امرأة مسنة (72 عاما) تتضمن اتهاما بمهاجمة جارتها بالأسيد على خلفية شجار طويل بينهما.

وذكرت الشرطة الاثنين أن الجارة (53 عاما) رأت المسنة وهي تقطر مادة سائلة ذات رائحة كريهة للغاية على سور الحديقة.

وعندما اقتربت من سور الحديقة للتحقق من السائل الكريه، أصيبت بردة تحسسية.

وترجح الشرطة أن يكون هذا السائل حمض البيوتريك.

وعند استجوابها أكدت الجارة المسنة أنها تمتلك حمض البيوتريك، لكنها تستخدمه فقط لمكافحة فئران الحقول.

وتم تحرير بلاغ ضد الجارة المسنة بتهمة القذف والتسبب في إصابات جسدية.

ونقلت الضحية إلى المستشفى.