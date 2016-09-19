﻿تاجر مخدرات مطلوب أوروبيا استوقفته شرطة ألمانيا بالصدفة

ماجدبــورج(ألمانيا) ـ د ب أ: لم يدر في خـــلـد تاجـــــر مخدرات مطلوب أوروبيا أنه سيقع في أيدي الشرطة بسبب قيادتـــه لسيارته بســـرعة زائدة عن الحد.

جاء ذلك عندما ألقت الشرطة الألمانية في مدينة ماجدبورج القبض على تاجر المخدرات، وذلك خلال عملية تفتيش مروري.

وقال متحدث باسم الشرطة في المدينة الواقعة شرقي ألمانيا إن أفراد الشرطة استوقفوا الرجل41/ عاما/ لأنه كان يقود سيارته بسرعة زائدة عن الحد.

وأبرز الرجل رخصة القيادة وجواز السفر، وتبين أنهما مزوران، كما تبين من خلال اختبار عينة دم أن الرجل كان قد تعاطى مخدر الكوكايين والقنب، كما أظهرت التحقيقات أن الرجل صدر بحقه أمر اعتقال أوروبي لاتهامه بتجارة المخدرات.