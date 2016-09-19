آلاف يفرّون من حريق بمخيم لاجئين على جزيرة ليسبوس اليونانية





أثينا- رويترز- قال مسؤول أمني بجزيرة ليسبوس اليونانية إن آلافاً من الناس فرّوا من حريق في مخيم للمهاجرين في الجزيرة مساء الاثنين، مشيراً إلى وجود توتر ملحوظ بين السكان في وقت سابق من المساء قبل اندلاع الحريق.

وقال المسؤول إن فرقة إطفاء تحقق في سبب الحادث.

وقال المسؤول، الذي رفض نشر اسمه، “يوجد حريق كبير في البقعة الساخنة (مخيم اللاجئين) وتقريباً جرى إجلاء كل المهاجرين”.

وأضاف قائلاً “حدث توتر في المساء. ما يهمنا في المقام الأول هو سلامة الناس. الحريق كبير جداً”.

وتجاهد اليونان لتقليل العدد في مخيماتها المكتظة بالمهاجرين على جزرها رغم تراجع عدد الوافدين بالمقارنة بالعام الماضي وتضيف الإجراءات البطيئة في تقديم طلبات اللجوء من الإحباط الذين يعانيه المهاجرون وتتسبب في بعض الأحيان في اندلاع أعمال عنف.

وتذكر بيانات حكومية أن أكثر من 13500 مهاجر ولاجئ يقيمون حالياً في خمس جزر يونانية قريبة من تركيا بينما تقتصر سعتها على 7450 فرداً.