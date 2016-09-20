رياض حجاب: العالم يتفرّج على مأساة سوريا ولا يحرك ساكناً





نيويورك- أ ف ب- أعرب المسؤول الكبير في المعارضة السورية رياض حجاب، خلال اجتماع في نيويورك الاثنين، عن أسفه لأن “العالم يتفرج” على المأساة الجارية في سوريا من دون أن يحرك ساكناً، رافضاً في الوقت نفسه التعليق على إعلان النظام السوري انهيار الهدنة.

وقال منسق “الهيئة العليا للمفاوضات” الممثلة للمعارضة السورية “كفى يعني كفى. العالم يتفرج ولا يحرك ساكناً في حين أن من واجبه أن يضطلع بمسؤولياته ويضع حداً لتصرفات هذا النظام المجرم”.

ورفض حجاب التعليق على الوضع الراهن وانهيار الهدنة التي سرت لمدة أسبوع كامل بموجب اتفاق أميركي-روسي.

وقال “كم من قرارات اتخذ مجلس الأمن الدولي حول سوريا؟ إنها قرارات عديمة الفائدة”.

وأضاف أن “روسيا وإيران تسفكان الدم السوري والنظام يفرض عمليات ترحيل قسرية للسكان ويقصف المستشفيات ويلقى آلاف البراميل المتفجرة وسواها من الأسلحة المحظورة والعالم يكتفي بالتفرج”.