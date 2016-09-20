إردوغان: لا يجب أن تؤوي أمريكا إرهابياً مثل كولن.. وبشار الأسد يجب ألا يكون جزءاً من حكومة انتقالية 

نيويورك- رويترز- قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في مقابلة مع “رويترز″ يوم الاثنين إن على الولايات المتحدة ألا “تؤوي إرهابياً” مثل رجل الدين فتح الله كولن، ودعا إلى ضرورة حظر أنشطته في جميع أنحاء العالم.

وتتهم تركيا كولن بتدبير محاولة انقلاب فاشلة في يوليو تموز. وقال إردوغان إن حالة الطوارئ التي أعلنت في أعقاب محاولة الانقلاب قد يمددها البرلمان.

وقال إردوغان أيضاً إن رئيس النظام السوري بشار الأسد يجب ألا يكون جزءاً من حكومة انتقالية، ودعا الدول الأخرى إلى احترام وحدة الأراضي السورية.

وفيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي قال إردوغان “أوفت تركيا بوعودها بشأن عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي… هذا مسار في اتجاهين وعلى الاتحاد الأوروبي الوفاء بوعوده”.

وأضاف إردوغان، في المقابلة التي جرت على هامش الاجتماع السنوي لقادة العالم في الأمم المتحدة، “لم نختتم هذه العملية… نريد أن يكون الاتحاد الأوروبي صادقاً بشأن هذه العملية”.