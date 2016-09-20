القوات العراقية تبدأ هجوما واسعا لتحرير قضاء الشرقاط

تكريت- د ب أ- أعلن مصدر أمني عراقي أن القوات العراقية بدأت فجر الثلاثاء هجوما واسعا لتحرير قضاء الشرقاط 110/ كم شمالي تكريت/.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية إن “قوات من الجيش والشرطة والحشد العشائري السني تشارك في الهجوم من ثلاثة محاور اثنين منها من الغرب وآخر من الشمال”.

وبدأ الهجوم بقصف مكثف للمدفعية والدروع والطائرات استهدف مقرات داعش.

وأوضح المصدر أن “العملية ستجري ببطء تجنبا للخسائر وتتضمن إزالة المئات من العبوات الناسفة من الطرق الرئيسة حيث ستسلك القوات العراقية طرقا بديلة للدخول إلى المدينة”.