ترامب في لقاء مع السيسي: الولايات المتحدة ستكون صديقا وفيا يمكن أن تعول عليه مصر

نيويورك- د ب أ- أعرب المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب عن “دعمه القوي” للحرب التي تخوضها مصر على الإرهاب، وذلك خلال لقاء جمعه مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة صباح الثلاثاء.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة “ستكون صديقا وفيا يمكن أن تعول عليه مصر، وليس مجرد حليف”، بحسب ما نشرته خدمة بلومبرج الإخبارية نقلا عن حملة ترامب الانتخابية.

وقال ترامب إنه إذا انتخب رئيسا فإنه سيدعو السيسي إلى زيارة رسمية لواشنطن.