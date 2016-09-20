أولاند سيطلق الثلاثاء من على منبر الأمم المتحدة نداء جديدا لهدنة في سوريا

نيويورك- أ ف ب- اعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند الاثنين انه سيطلق من على منبر الامم المتحدة في نيويورك الثلاثاء نداء جديدا لالتزام هدنة في سوريا غداة إعلان دمشق انتهاء وقف إطلاق النار الذي سرى منذ 12 ايلول/ سبتمبر الجاري بموجب اتفاق اميركي روسي.

وقال أولاند بعيد وصوله إلى نيويورك حيث سيشارك في اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة “سادعو امام الامم المتحدة إلى العمل بما يمكننا من ان نجد مرة جديدة الظروف المؤاتية لهدنة من أجل اتاحة الوصول الانساني وتنفيذ انتقال سياسي”.

وكان الجيش السوري اعلن الاثنين انتهاء الهدنة. وبعد ساعات استهدفت غارة جوية قافلة للمساعدات الانسانية مما أدى إلى مقتل 12 متطوعا من الصليب الاحمر وسائقي الشاحنات التي كان يفترض ان تقوم بايصال المساعدات الى حلب.

وقال أولاند الذي ستمنحه المؤسسة النيويوركية “ذي ابيل اوف كونشينس″ جائزتها “لرجل الدولة” للعام 2016 “ارى مرة ثانية ان عدم التحرك من قبل الاسرة الدولية افضى الى كارثة”.

واكد أولاند مجددا أن “فرنسا عندما علمت ان اسلحة كيميائية تستخدم كانت مصممة على تحمل مسؤولياتها”. واضاف “سنلام يوما ما بالتأكيد لاننا لم نتحرك بشكل كاف في سوريا ولاننا لم نوقف مأساة حلب”.

وقررت المؤسسة منح هولاند الجائزة تقديرا “لقيادته في انقاذ الديمقراطية والحرية” خلال الهجمات الجهادية التي شهدتها فرنسا في كانون الثاني/ يناير وتشرين الثاني/ نوفمبر 2015، وتقديرا “لمساهمته في الاستقرار والامن في العالم”.

وكانت هذه الجائزة السنوية التي سلمت امام مئات من المدعوين وتخللها تكريم لوزير الخارجية الاميركي الاسبق هنري كيسينجر، منحت في 2008 الى الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي.

وسيجري أولاند الثلاثاء محادثات دبلوماسية على هامش اجتماعات الجمعية العام للامم المتحدة. ويتضمن جدول اعمال حوالى عشرين لقاء رسميا ستبدأ باجتماع مع المعارضة السورية وتنتهي بمحادثات مع الرئيس الايراني حسن روحاني.