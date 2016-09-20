الرئيس الإيراني يجتمع مع الرئيس الكوبي راؤول كاسترو وشقيقه فيدل

هافانا- رويترز- ذكرت وسائل إعلام رسمية كوبية أن الرئيس الإيراني حسن روحاني اجتمع يوم الاثنين مع نظيره الكوبي راؤل كاسترو لإعادة تأكيد الأواصر الودية بين البلدين وللتعبير عن الالتزام بتعميق تعاونهما.

وأثناء الزيارة وقع مسؤولون إيرانيون وكوبيون اتفاقات للتعاون في مجالات الصحة والتعليم والعلوم وكذلك مذكرة تفاهم في الشؤون المصرفية.

وكذلك اجتمع روحاني الذي توقف في كوبا وهو في طريقه لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك مع فيدل كاسترو الرئيس الكوبي السابق وشقيق الرئيس الحالي.

وقالت صحيفة جرانا الناطقة باسم الحزب الشيوعي الكوبي إن الزعيمين بحثا أهمية إنتاج الغذاء في عالم “مهدد بالتغير المناخي ونمو متواصل لسكان العالم ومخاطر الحفاظ على السلام.”

وكتبت الصحيفة “اختتم فيدل وحسن روحاني الاجتماع الودي بخالص الرغبات في التعاون بين شعبي إيران وكوبا.”

وتأتي زيارة روحاني بعد شهر من بدء وزير خارجيته محمد جواد ظريف جولة في أمريكا اللاتينية انطلاقا من هافانا متعهدا بفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين.