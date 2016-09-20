إصابة ثلاثة فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال في مخيم الدهيشة

رام الله- الأناضول- أصيب ثلاثة فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، خلال مواجهات اندلعت في مخيم الدهيشة، قرب مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية، بحسب مصادر طبية وشهود عيان.

وقال مسعفون فلسطينيون في اتصال مع الأناضول، إنهم نقلوا ثلاثة مواطنين أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت في مخيم الدهيشة، بينهم مصاب برصاص حي في الصدر وآخر في الكتف، وثالث برصاص مطاطي في الوجه.

وأضاف المسعفون إن المصابين نقلوا لمستشفى بيت جالا الحكومي.

وقال شهود عيان إن قوة عسكرية اقتحمت المخيم لاعتقال مواطنين اثنين، مما أدى إلى اندلاع مواجهات استخدم خلالها الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، في حين رشق الشبان القوات بالحجارة والعبوات الفارغة والحارقة.

وأضاف الشهود أن الجيش اعتقل مواطنين اثنين قبل انسحابه من المخيم.

وعادة ما تقوم قوات إسرائيلية بعمليات مداهمة للبلدات الفلسطينية بزعم اعتقال مطلوبين لأجهزتها الأمنية.