جيش الاحتلال يعلن استشهاد فلسطيني حاول طعن جندي في الضفة

القدس المحتلة- أ ف ب- اعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي استشهاد فلسطيني حاول طعن جندي إسرائيلي بالقرب من مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة في آخر هجوم من هذا النوع في دوامة العنف في المنطقة.

وقال الجيش في بيان إن “المهاجم المسلح بسكين حاول طعن جندي اسرائيلي في نقطة مراقبة عند مدخل (قرية) بني نعيم”. واضاف ان “في اطار رد فوري على التهديد، اطلقت القوات النار على المهاجم مما أدى إلى مقتله”.

وهذا الهجوم هو التاسع منذ الجمعة بعد انتهاء عيد الاضحى بعد اسابيع من هدوء نسبي، بينما شددت قوات الامن الاسرائيلية اجراءاتها مع اقتراب موسم الاعياد اليهودية في مطلع تشرين الاول/ اكتوبر المقبل.

تشهد اسرائيل والاراضي الفلسطينية اعمال عنف منذ مطلع تشرين الاول/ اكتوبر 2015 اسفرت عن استشهاد 230 فلسطينيا ومقتل 34 اسرائيليا اضافة إلى امريكيين اثنين واريتري وسوداني، بحسب حصيلة لوكالة فرانس برس.