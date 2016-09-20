أوباما والعبادي يناقشان في نيويورك الحرب على تنظيم الدولة

بغداد- الاناضول- أبدى الرئيس الأمريكي باراك أوباما، خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الثلاثاء، في نيويورك، استعداد بلاده لتقديم المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار المناطق المحررة من قبضة تنظيم الدولة الاسلامية “داعش”.

وقال المكتب الإعلامي للعبادي، صباح الثلاثاء، إن “لقاء العبادي بأوباما في نيويورك، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والحرب على عصابات داعش، والتحديات التي تواجه العراق، والانتصارات التي تحققها القوات العراقية ضد تلك العصابات”.

وأشاد أوباما بـ”التقدم الكبير والانتصارات التي حققتها القوات العراقية في حربها ضد عصابات داعش الإرهابية”، مؤكداً “استعداد الولايات المتحدة لتقديم المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار المناطق المحررة”، وفقاً لمكتب العبادي.

وخلال اللقاء، أفاد العبادي بأن”عصابات داعش في أيامها الأخيرة، وسنقضي عليها، ومن ثم نتوجه إلى محاربتها إيديولوجياً، وإيقاف الدعم المالي لها”، لافتاً إلى أن “النصر في الموصل أصبح قريباً، رغم وجود تحديات سياسية واقتصادية وإنسانية نعمل على تذليلها”.

وأشار مكتب العبادي إلى أن “العراق مازال يحتل أولوية الاهتمامات لدى الولايات المتحدة الأمريكية”.

ووصل العبادي على رأس وفد حكومي رسمي، الإثنين، نيويورك، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

وتتزامن زيارة العبادي إلى أمريكا، مع استعدادات عسكرية واسعة تجريها القوات العراقية لانطلاق عملية تحرير مدينة الموصل (شمال)، من قبضة تنظيم “داعش”.

ومنذ منتصف العام 2014، تخوض قوات الأمن العراقية بمساندة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، معارك متواصلة، في مسعى لطرد مسلحي تنظيم “داعش” من المناطق التي سيطروا عليها بعد فرار قوات الجيش العراقي، شمالي وغربي البلاد.