مقاتلات التحالف تقصف مقر الاستخبارات العسكرية وسط المدينة القديمة في صنعاء

صنعاء- د ب أ- شنت مقاتلات التحالف العربي في وقت مبكر من صباح الثلاثاء سلسلة غارات جوية على مقر الاستخبارات العسكرية الخاضع لسيطرة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح بالعاصمة صنعاء.

وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية إن مقاتلات التحالف قصفت مبنى الاستخبارات الواقع في المدينة التاريخية (صنعاء القديمة) وسط العاصمة، بنحو 12 غارة جوية، مضيفين أن بعض الصواريخ لم تنفجر.

وأشارت المصادر إلى أن الغارات أسفرت عن مقتل مدني وجرح آخرين، وتضرر عدد من المنازل الواقعة بصنعاء القديمة.

يذكر أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) قد أدانت في أيلول/ سبتمبر من العام الماضي استهداف مقاتلات التحالف العربي مدينة صنعاء القديمة “أحد أقدم جواهر الحضارة الإسلامية” بحسب وصف المنظمة.