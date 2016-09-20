حسن روحاني : إيران وكوبا رمز الصمود أمام أشد ألوان الحظر

هافانا - د ب أ – أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني الثلاثاء، لدى لقائه الزعيم الكوبي فيديل كاسترو أن إيران وكوبا يمثلان رمزاً للصمود أمام أشد ألوان الحظر.

ونقلت وكالة فارس الإيرانية للأنباء عن روحاني الذي يزور هافانا على مدى يومين، تلبية لدعوة من نظيره الكوبي راؤول كاسترو ، القول خلال لقائه فيديل كاسترو إنه مسرور لزيارته كوبا التي تمثل رمز المقاومة والكفاح ضد الاستعمار في قارة أمريكا اللاتينية.

وأشار روحاني إلى أن الشعبين الإيراني والكوبي صمدا بوجه الضغوط الخارجية.

وأكد روحاني أن الشعب الإيراني ورغم الضغوط والحظر الظالم واصل مسيرة التنمية والنمو الاقتصادي.

وأشار فيديل كاسترو خلال اللقاء إلى متابعته ودراسته نهج الثورة الإسلامية في إيران.

وقال كاسترو إن صمود الشعب الإيراني امام الضغوط والحظر جديرة بالإشادة ،مضيفاً إن هذه القضية هي ثمرة وعي الشعب الايراني ونموه الثقافي .

وأشار كاسترو إلى حضور الرئيس الإيراني في قمة حركة عدم الانحياز ،وقال “لقد استمعت إلى كلمتكم الملحوظة أمام القمة بدقة ،و هذه الكلمة وحضوركم في هذه المنطقة ترك اثراً ايجابياً في أمريكا اللاتينية”.