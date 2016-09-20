مسؤول عراقي محلي: تحرير قرى في قضاء الشرقاط

بغداد - د ب أ – صرح مسؤول عراقي محلي، بأن القوات العراقية تمكنت من تحرير خمس قرى في قضاء الشرقاط في إطار العملية العسكرية التي انطلقت فجر الثلاثاء.

وقال علي دحدوح قائممقام قضاء الشرقاط ، في تصريح صحافي، إن القوات العراقية تمكنت خلال عمليات تحرير الشرقاط التي انطلقت اليوم من تحرير منطقة العيثة والرمضانيات والخدعان وقرية المسيحلي ومزارع كرة التاج والحي السكني التابع لشركة الحضر .

وأضاف أن القوات العراقية تتقدم من كافة المحاور لتحرير ما تبقى من قرى تحت سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية (د اعش) .