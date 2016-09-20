كاظم الساهر في حفل عيد ميلاد مذيعة قناة الـ MTV .. والشكوك تعود من جديد

بيروت ـ أثار تواجد الفنان العراقي كاظم الساهر، في حفل عيد ميلاد مقدمة نشرة أخبار قناة الـ(MTV) جيسيكا عازار، الشكوك حول طبيعة العلاقة بينهما، حيث تربطه بها علاقة طيبة منذ عامين تقريباً.

وليست هذه المرة الأولى التي يحضر فيها القيصر عيد ميلاد عازار، بل احتفل معها أيضاً العام الماضي، وتعمد الظهور إلى جانبها.

من جهتها، كانت جيسيكا قد ردت على شائعات وجود علاقة حب بينها وبين كاظم، والتي انتشرت بعد احتفاله بعيدها العام الماضي، ونفت الأمر نهائياً، مؤكدة أنه صديق مقرب منها فقط.