شقيقة سعاد حسني تتوعد: سأكشف من قتل السندريلا في لندن

القاهرة ـ أكدت جانجاه شقيقة الفنانة الراحلة سعاد حسني، أنها ستكشف أسرار مقتلها في لندن، من خلال معلومات موثقة وضعتها في كتاب يصدر قريباً.

ورفضت جانجاه اتهامها بأنها تتاجر بشقيقتها. مضيفة “إن هدفها الوحيد هو كشف الحقيقة التي تم التعتيم عليها”.

وأكملت “جمعت معلومات ووثائق سافرت من أجلها إلى لندن أكثر من مرة وكلها توثق شكوكي حول شخصيات بعينها شاركت في مقتل سعاد”.

وحول اتهامها بالمتاجرة بقضية السندريللا، قالت “لا أتاجر بشقيقتي وإنما أبحث عن حقها، بدليل أنني أقمت دعوى قضائية لإعادة فتح التحقيقات في مقتل سعاد، بعد أن قيدت سلطات سكوتلانديارد الأمر على أنه انتحار، لكنني كنت أفاجأ بتأجيل نظر القضية لسنوات بسبب عدم قدرة الأمن المصري على توفير معلومات كافية، لكن أنا عندي معلومات عن القتلة سأكشفها في كتابي”.