أخصائية تكشف: تقبيل القطط ولمس فرائها يقتل الإنسان وهذا السبب

لندن ـ قالت الدكتورة كريستينا نيلسون من مركز السيطرة على الفيروسات، إنّ الناس معرّضين للإصابة بعدة أمراض عن طريق تقبيل القطط، ولمس فرائها ومن ثمّ لمس الوجه.

وفي هذا السياق، أجرى الأطباء من مراكز السيطرة على الفيروسات والوقاية منها، دراسة على نوع البكتيريا التي تنقلها القطط بما فيها بمرض الحمى الصفراء الفيروسيّ الذي ينتقل عبر بعوض يدمر أنسجة الجسم وخاصة الكبد والكليتين وبالتالي يسبب الموت.

وقد طلب الأطباء من مجموعة الناس، غسل أيديهم بعد اللعب مع القطط أو تقبيلها واستخدام العقاقير المطهّرة لأنّ الفيروسات التي تنتقل من القطط إلى الإنسان يمكن تفاديها.

وينصح خبراءCDCالناس بغسل أيديهم مباشرةً بعد لمس القطط.