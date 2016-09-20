خلل جديد في هاتف آيفون 7

لندن ـ اشتكى مستخدمون عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلل جديد في “آيفون 7” يكمن في عدم قدرة بعض المستخدمين على إلغاء وضع الطيران “Airplane Mode” والعودة إلى استقبال الإشارات الهاتفية بشكل طبيعي.

وعند تفعيل وضع الطيران على أي هاتف، تقطع كافة الاتصالات الهاتفية واللاسلكية بين الجهاز ومحطات الاستقبال، ومن المفترض أن تعود هذه الاتصالات فورا عن إلغاء وضع الطيران الذي يستخدم على الرحلات الجوية منعا للتأثير على أجهزة التوجيه في الطائرات.

ونشر مستخدم يدعى لؤي عويس فيديو على موقع يوتيوب يقارن بين هاتفي “آيفون 6 إس” و”آيفون 7″.

ووضع عويس الهاتفين على “وضع الطيران” ثم ألغاه مباشرة على الهاتفين.

وأظهر الفيديو فشل “آيفون 7” في العودة إلى وضع استقبال الاتصالات العادي، في حين نجح “آيفون 6 إس” في استعادة الاتصالات بشكل طبيعي.

وحسب مدونة “9to5 Mac”، المختصة بأخبار ماكنتوش التقنية، فإن شركة أبل وعدت المستخدمين الذين يعانون من هذا الخلل باستبدال هواتفهم.

لكن شركة أبل لم تصدر أي إعلان رسمي بشأن الإقرار بهذا الخلل أو بشأن استبدال الهواتف التي تعاني منه