ديربي جدة يعيد الحياة للمدرجات السعودية

الرياض ـ من المؤكد أن تشهد مباراة الأهلي والاتحاد ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري جميل السعودي لكرة القدم حضوراً جماهيراً كثيفاً كما جرت العادة في لقاءات ديربي العروس (مدينة جدة).

ومن المتوقع أن تكون هذه المباراة هي الأعلى حضوراً حتى نهاية الجولة الرابعة على الأقل، حيث من المتوقع أن يصل الحضور الجماهيري إلى 60 ألف متفرج.

واتسمت أرقام الحضور الجماهيري خلال الجولات الماضية بالتواضع، خاصة في الجولة الثالثة الذي وصل إلى (20361)، بينما كان الحضور في الجولة الأولى أعلى (42303) والثانية أقل منه (33135).

وحضر حتى الآن، في جميع المباريات ما يقرب من 96 ألف متفرج، بمعدل حضور لكل مباراة (4562) مشجع.