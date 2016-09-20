الصليب الأحمر: مقتل أحد متطوعي الهلال الأحمر السوري في الضربة الجوية في حلب

جنيف - رويترز – قال الصليب الأحمر الثلاثاء، إن متطوعاً واحداً على الأقل من الهلال الأحمر السوري قتل في ضربة جوية على قافلة مساعدات قرب حلب، إلى جانب مدنيين لكن العدد الإجمالي للقتلى قد يكون أقل مما كان يخشى منه من قبل.

وقال بنوا كاربنتييه المتحدث باسم الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر في إفادة صحافية في جنيف، “هذا كل ما يمكننا تأكيده حتى الآن. مدير فرع الهلال الأحمر السوري في أورم الكبري قتل.”

ورداً على سؤال عما إذا كان 12 على الأقل من المتطوعين في الهلال الأحمر السوري قد قتلوا، أضاف “قد يكون العدد أقل.” وتم تدمير 18 على الأقل من بين 31 شاحنة في القافلة بالإضافة إلى عيادة طبية.