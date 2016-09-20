مصر والسودان وإثيوبيا توقع عقود الدراسات الفنية لسد النهضة بالخرطوم

القاهرة - د ب أ – وقعت الوفود الفنية لكل من مصر والسودان وإثيوبيا الثلاثاء، بشكل نهائي عقود الدراسات الفنية لسد النهضة الإثيوبي مع المكتبين الاستشاريين الفرنسيين، والمكتب القانوني الإنجليزي، وذلك في احتفالية أقيمت بالعاصمة السودانية الخرطوم، ضمن الاجتماع الثاني عشر للجنة بحضور كافة أعضائها .

وشهد التوقيع ، طبقاً لما ذكره التلفزيون المصري على موقعه الالكتروني اليوم، وزراء الموارد المائية والري والمياه في مصر الدكتور محمد عبد العاطي والسودان معتز موسى وإثيوبيا الدكتور موتو باساتا بجانب ممثلي شركتي “بي آر إل” و”أرتيليا” الاستشاريتين الفرنسيتين، المكلفتين بإجراء الدراسات الفنية لسد النهضة، والمكتب القانوني الإنجليزي “كوربت”، وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بالدول الثلاث .

وأشار التلفزيون إلى أنه تم التوقيع على خمس نسخ للعقود تضم كل منها 200 صفحة تقريباً، حيث وقع رؤساء الوفود الفنية على كافة الأوراق .