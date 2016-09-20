الكرملين يؤكد انه لا يمكن اعادة العمل بالهدنة في سوريا ما لم يوقف “الارهابيون” هجماتهم

موسكو - أ ف ب – أعلن الكرملين الثلاثاء، ان الهدنة بين قوات النظام وفصائل المعارضة في سوريا انتهت الاثنين، بعد اسبوع من الهدوء النسبي ولا يمكن اعادة العمل بها ما لم يوقف “الارهابيون” هجماتهم على مواقع الجيش السوري.

وصرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف “الشروط بسيطة للغاية: يجب وقف اطلاق النار وان يتوقف الارهابيون عن مهاجمة الجيش السوري. وطبعاً سيكون من الجيد الا يستهدف زملاؤنا الاميركيون السوريين خطأ مجدداً”.