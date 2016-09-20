نجل ترامب يشبه اللاجئين السوريين بسكاكر فاسدة

واشنطن - أ ف ب – أثار النجل الاكبر لترامب، عاصفة من الاحتجاجات على الانترنت عندما نشر تغريدة شبه فيه اللاجئين السوريين بوعاء فيه حفنة من السكاكر، بعضها جيد والآخر فاسد.

وكتب دونالد ترامب الابن (38 عاماً) في تغريدة مرفقة الاثنين بصورة لوعاء ابيض فيه حبوب سكاكر ملونة بالوان قوس قزح معروفة باسم “سكيتلز″.

وكتب فوق الصورة “لو كان لدي وعاء فيه سكيتلز، وقلت لكم ان ثلاثة منها فقط يمكن ان تؤدي الى وفاتكم فهل ستتناولون منها؟ هذه هي مشكلتنا مع اللاجئين السوريين”.

وأثارت التغريدة التي حملت شعار “ترامب بينس 2016″ و”لنعيد اميركا عظيمة من جديد!” سخرية مستخدمي تويتر على الوفر.

وكتبت @سارةشاهين “لست مولعة بسكيتلز لكنني الآن ساتشريها كلها”.

اما المستخدم @انغريسالموند فكتب “هل شعار حملة دونالد ترامب الجديد “احذروا قوس قزح”؟.

وكان المرشح الجمهوري دونالد ترامب، اثار انتقادات عدة بسبب تعليقاته حول العرق واللاجئين والمهاجرين ومن بينها دعوته لمنع دخول المسلمين الى الولايات المتحدة.

كما كان تصريحه العام الماضي بأن قسماً كبيراً من المهاجرين من المكسيك من المغتصبين ومهربي المخدرات موضع استنكار كبير.

ويعارض ترامب بشدة مشروع الرئيس الاميركي باراك اوباما، من اجل السماح بقدوم عشرة آلاف لاجئ سوريا الى الولايات المتحدة بحلول ايلول/سبتمبر الحالي.

تشهد سوريا نزاعاً دموياً منذ اكثر من خمس سنوات اوقع اكثر من 300 الف قتيل، بحسب الامم المتحدة.

وتعرضت الولايات المتحدة للانتقاد حول رد فعلها البطيء ازاء النزاع.