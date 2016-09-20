رئيس بلدية ليبي: خطف إيطاليين وكندي في الصحراء الليبية

طرابلس- رويترز – قال رئيس بلدية ليبي الثلاثاء، إن مسلحين يشتبه بأنهم مجرمون خطفوا إيطاليين وكندياً قرب بلدة غات الواقعة بجنوب غرب ليبيا.

وأضاف قوماني محمد صالح رئيس بلدية غات ،أن الثلاثة كانوا يعملون في مشروعات بمطار وخطفوا بين بلدتي غات وتهالا قرب الحدود مع الجزائر في وقت مبكر الاثنين.

وأضاف إن الإيطاليين يعملان على مشروع مدرج طائرات بالمطار والكندي يعمل على تركيب نظم تهوية.

وأضاف أن السلطات الأمنية تتابع الواقعة عن كثب وأن هذه هي كل المعلومات المتوفرة لديه حتى الآن.

وتنشط العديد من الجماعات المسلحة والإجرامية في الصحراء الشاسعة في جنوب ليبيا، ولمتشددين إسلاميين على صلة بتنظيم القاعدة وجود منذ فترة طويلة على الحدود بين ليبيا والجزائر.

وقالت وزارة الخارجية الإيطالية في وقت متأخر من مساء الاثنين إن مواطنيها اختطفا في الصحراء الليبية دون أن تدلي بمزيد من التفاصيل.

وقالت الحكومة الكندية إنها، على علم “بتقارير مزعجة وإن كانت لم تتأكد بعد عن اختطاف مواطن كندي في ليبيا.”

وأفادت تقارير إعلامية محلية إن الثلاثة كانوا يعملون في فرع ليبي لشركة كونراتي انترناتسونالي كوستروتسيوني ورفضت الشركة التعليق عند الاتصال بها.