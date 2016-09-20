ثمانية جرحى على الأقل جراء اعصار قوي يضرب اليابان

طوكيو - أ ف ب – ضرب اعصار عنيف اليابان الثلاثاء، ما اسفر عن سقوط ثمانية جرحى على الاقل وتساقط امطار غزيرة خصوصاً في جنوب غرب البلاد والغاء عشرات الرحلات.

ووصل الاعصار الاستوائي مالاكاس الى جزيرة كيوشو (جنوب) ليلاً، مع رياح عاتية تصل سرعتها الى 180 كلم في الساعة وفقاً لمركز الارصاد الجوية الوطني.

ولحقت بالمنطقة اضرار جسيمة التي سبق ان شهدت هزات ارضية في الربيع.

وأظهرت صور بثها التلفزيون منازل وسيارات وحقول ارز تغمرها مياه موحلة في ميازاكي حيث كان مستوى الامطار قياسياً (578 ملم) في المدينة خلال 24 ساعة. وانهار جسر في كاغوشيما وتم اغاثة ستة اشخاص غمرت المياه منازلهم.

وحرم اكثر من 144 الف منزل من التيار الكهربائي.

وانتقل الاعصار بعد ذلك الى الشرق باتجاه طوكيو. وقال متحدث باسم مدينة تنابي في دائرة واكاياما ان “الرياح كانت عنيفة جداً بحيث كان الزجاج يرتج”.

وأصيب ثمانية اشخاص بجروح في الارخبيل وأوصت السلطات السكان ال620 الفاً بإخلاء منازلهم كاجراء احترازي بحسب قناة “ان اتش كاي” العامة.

وتأثر النقل العام الى حد كبير بعد الغاء 180 رحلة جوية ورحلات القطارات.

وضربت اليابان عدة اعاصير هذا الصيف، منها الاعصار لاينروك الذي اوقع 22 قتيلاً على الاقل نهاية آب/اغسطس في شمال شرق الارخبيل.

ويضرب بيم عشرين وثلاثين اعصاراً آسيا سنوياً نصفها تقريباً في اليابان. وفي 2013 سبب اعصار عنيف انزلاقات للتربة على جزيرة اوشيما جنوب طوكيو اسفرت عن مقتل 40 شخصاً.