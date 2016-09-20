الجيش المصري يوقف 281 مهاجراً غير شرعي

القاهرة - الأناضول – قال المتحدث باسم الجيش المصري، العميد محمد سمير، الثلاثاء، إنه تم توقيف 281 مهاجراً غير شرعي من جنسيات متعددة في عدة مناطق حدودية.

وأوضح سمير في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن “قوات حرس الحدود تمكنت من ضبط 254 شخصاً من جنسيات مختلفة خلال محاولة التسلل والهجرة غير الشرعية بمناطق رشيد، وأبو قير (شمال)، و11 شخصاً من جنسيات مختلفة خلال محاولة الهجرة غير الشرعية بمنطقة السلوم(غرب)، و16 شخصاً سوري الجنسية خلال محاولتهم الهجرة غير الشرعية بمنطقة الشلاتين (جنوب)” .

ولم يكشف بيان الجيش عن هوية وجنسيات أغلب الموقوفين، والجهات التي كانوا ينوون السفر إليها بالطرق غير القانونية، غير أنه خلال شهري يوليو/ تموز، وأغسطس/آب الماضيين أعلن المتحدث باسم الجيش المصري، في بيانات منفصلة عن أكثر من 8 وقائع توقيف لمهاجرين غير شرعيين كانوا في طريقهم لدول أوروبية ، بعدد تجاوز 1780 شخصاً.

وتعتبر سواحل مصر، أحد المحطات الرئيسية للهجرة غير الشرعية نحو أوروبا، وأوقفت القاهرة خلال الفترات الماضية من العام الجاري، مئات المهاجرين غير الشرعيين، وفق بيانات سابقة للجيش والشرطة.

وتواجه أوروبا أكبر موجة هجرة منذ الحرب العالمية الثانية، بعد تضاعف التدفق التقليدي للمهاجرين من إفريقيا، بسبب اللاجئين الفارين من الحروب والفقر في الشرق الأوسط وجنوب آسيا.