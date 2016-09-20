المرصد السوري : مروحيات النظام تقصف حلب بأكثر من 27 برميلاً متفجراً

القاهرة - د ب أ – أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الثلاثاء، بأن مروحيات النظام قصفت أحياء بمدينة حلب بأكثر من 27 برميلاً متفجراً ، لافتاً إلى اشتباكات عنيف في شمال المدينة .

وقال المرصد في بيان، إن الطيران المروحي قصف بأكثر من 27 برميلاً متفجراً مناطق في أحياء باب النصر والأنصاري وبستان القصر وباب النيرب والميسر وكرم الطراب ومنطقة جسر الحج بمدينة حلب، ومعلومات عن سقوط جرحى.

وأشار المرصد إلى استمرار الاشتباكات العنيفة بين قوات النظام ولواء القدس الفلسطيني من جهة، والفصائل الاسلامية والمقاتلة من جهة أخرى في محيط مخيم حندرات شمال حلب، ترافق مع قصف طائرات حربية وقصف قوات النظام على مناطق في مخيم حندرات ومنطقة الشقيف.

وحسب المرصد ، خرجت مظاهرات في أحياء السكري والفردوس والصالحين بمدينة حلب طالبت بـ”توحيد الصفوف”، ” وطالبت جيش الفتح بالتدخل لفك الحصار عن حلب”.