إصابة 8 أشخاص في حريق بميناء نفطي شرق السعودية

السعودية - الأناضول – قالت شركة “أرامكو” السعودية إن 8 أشخاص أصيبوا في حريق اندلع الثلاثاء، في ميناء “رأس تنورة” النفطي شرق المملكة، بينهم 2 من موظفي الشركة.

وأوضحت الشركة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أن “فرق الاستجابة للحالات الطارئة في الشركة تمكنت من إطفاء حريق في الرصيف الشمالي في فرضة رأس تنورة”.

وأضافت أن “الحادث الذي اندلع حوالي الساعة التاسعة صباح اليوم (6:00 تغ)، تسبب في إصابة 8 من العاملين في الفرضة، منهم 2 من موظفي أرامكو والبقية من عمال المقاولين”.

وبينت الشركة أن الحادث لم يتسبب في تأثر أعمالها، مشيرة إلى أن التحقيقات ما تزال جارية حول تفاصيل الحادث.

و”رأس تنورة” هو ميناء نفطي حيوي يقع في الجهة الشمالية الشرقية لمدينة القطيف شرق المملكة، ويعتبر أكبر ميناء لشحن النفط في العالم.

و”أرامكو السعودية”، هي شركة النفط الوطنية المملوكة للمملكة العربية السعودية، وهي شركة عالمية متكاملة للنفط والكيميائيات يعمل فيها 65 ألف موظف، وتعد رائدة الشركات الصناعية في السعودية، وأكبر شركة بترول في العالم.