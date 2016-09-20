المعارضة التركية: عشرات الآلاف تعرضوا للظلم في عملية التطهير

أنقرة – رويترز – قال زعيم حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، إن عشرات الآلاف عانوا الظلم في عمليات التطهير التي قامت بها الحكومة بعد محاولة الانقلاب العسكري وأعلن تشكيل فريق خاص لمساعدتهم.

وقد تثير تصريحات كمال كيليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري، غضب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وتهدد الوحدة الهشة بين الحكومة والكثير من أحزاب المعارضة منذ الانقلاب الفاشل الذي وقع في يوليو تموز وقُتل خلاله نحو 240 شخصاً.

واتخذت السلطات التركية قرارات بإقالة نحو 100 ألف من أفراد الجيش وموظفي الحكومة أو إيقافهم عن العمل، ومن بينهم مدرسون وممثلون للادعاء وضباط شرطة بسبب الاشتباه بصلتهم برجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن الذي تُنحي أنقرة باللوم عليه في محاولة الانقلاب. واعتقل 40 ألف شخص على الأقل.

ونفى كولن الذي يعيش في الولايات المتحدة منذ 1999 هذه الاتهامات وأدان محاولة الانقلاب . وأثار اتساع نطاق الحملة مخاوف جماعات حقوق الإنسان وحلفاء تركيا في الغرب الذين يخشون من اتخاذ إردوغان لمحاولة الانقلاب كذريعة لتقويض المعارضة.

وأبلغ كيليجدار أوغلو قناة (سي.إن.إن ترك) في مقابلة في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، إن كل هذه الأعمال يجب أن تُجرى في إطار القانون.

وأردف قائلاً إن”أي شخص يمكن اعتقاله لصلته بتنظيم كولن.”

“على الحكومة أن تحدد معياراً موضوعياً.”

وأطلقت أنقرة تعبير “تنظيم كولن” على شبكة أنصار كولن . وتقول تركيا إن أتباع كولن اخترقوا الجهاز الحكومي والمحاكم والجيش بهدف إسقاط نظام الحكم وهو اتهام ينفيه كولن.

* معايير

وقال كيليجدار أوغلو “شكلنا فريقاً في الحزب من أجل ضحايا تنظيم كولن. بإمكانهم المجيء وتقديم طلب لنا.”

“تلقينا معلومات بتعرض 25 ألف شخص لظلم حتى الآن.”

وأضاف في كلمات موجهة للحكومة “ما هي المعايير التي تستخدمونها لوقف المسؤولين عن العمل؟”

وكان كولن وإردوغان حليفين إلى أن وقع خلاف علني بينهما في 2013.

وقال إردوغان في مقابلة في نيويورك يوم الاثنين، إن على الولايات المتحدة ألا “تؤوي إرهابياً” وإنه يجب حظر أنشطة كولن في جميع أنحاء العالم.

وفي أعقاب محاولة الانقلاب فرضت تركيا حالة طوارئ لمدة ثلاثة ِأشهر. ومنذ ذلك الوقت اتسع نطاق الحملة بشكل أكبر مع استهداف السلطات مدرسين في جنوب شرق تركيا الذي تقطنه أغلبية كردية بزعم صلتهم بالمسلحين الأكراد.

وقال كيليجدار أوغلو “يجب استخدام حالة الطوارئ من أجل إعادة البلاد إلى حالتها الطبيعية.”

“ولكنهم أخذوا أموراً ليست لها علاقة بالانقلاب على الإطلاق ووضعوها في حالة الطوارئ.”

وقال إردوغان إنه قد يتم تمديد حالة الطوارئ إذا لزم الأمر.

ويقول منتقدون إن تمديد حالة الطوارئ يمنح إردوغان حرية تقييد أو تعليق الحريات وتجاوز البرلمان، وكذلك اتخاذ إجراءات سريعة ضد معارضيه.

وقال إردوغان “يمكن تمديدها لثلاثة أشهر أو لشهر واحد أو حتى أكثر… أنصار كولن اخترقوا كل مكان.”